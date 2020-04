Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Das Neuruppiner Jahnbad ist startklar für die Saison – nur wird sich deren Startschuss noch hinziehen. Wegen der Corona-Krise darf das Freibad am Ruppiner See nicht geöffnet werden. Die Schwimmmeister sind laut Neuruppins Stadtsprecher Heiko Rähse aber vor Ort und haben alles für den Betrieb vorbereitet. "Es sieht so aus, als könnte es losgehen, wird es aber vorläufig noch nicht", so Rähse.

Die Stadt Neuruppin will die Zeit nun nutzen: Die beiden Stege im Freibad sollen instandgesetzt werden, wie Heiko Rähse in dieser Woche erklärte. Dieses Vorhaben hatte die Verwaltung schon einmal auf dem Plan. Dann wurde es aber verschoben, weil erst ein Konzept fürs Jahnbad erstellt werden sollte (wir berichteten). Beides geschieht nun parallel. An dem Konzept werden laut Rähse gearbeitet. Die Ausschreibung für die Stegsanierung wurde gestartet. "Wir müssen ja auch den laufenden Betrieb gewährleisten", so Rähse.

Wie viel Geld die Stadt in das Vorhaben stecken muss, steht noch nicht fest. Die Stege sollen aber vor der Eröffnung des Freibades fertig sein.