dpa

Potsdam (dpa) Nach dem schweren Ausbruch von Corona-Infektionen mit zahlreichen Todesfällen im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann hat die Klinikleitung erstmals Versäumnisse eingeräumt.

"Im Zeitraum vom 13. bis 26. März ist im Klinikum Ernst von Bergmann eine kritische Entwicklung im Rahmen der Corona-Pandemie nicht ausreichend erkannt worden", teilte die Geschäftsführung am Samstag nach einer nichtöffentlichen Beratung im Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung mit.

Tatsächlich nachgewiesene und registrierte Infektionen bei einzelnen Mitarbeitern seien "nicht in einen inhaltlichen Zusammenhang gebracht und tiefgreifend analysiert worden", hieß es in der Mitteilung weiter. Dies betreffe insbesondere die Abteilungen Nephrologie (Nierenkrankheiten), Urologie, Geriatrie und Allgemeinchirurgie. "Damit hätten im Rückblick unter Umständen noch fundiertere Entscheidungen getroffen werden können", so die Klinikleitung.

An dem größten Potsdamer Krankenhaus, das auch die Region versorgt, hatten sich seit Mitte März die Fälle von Corona-Infizierten und von Toten gehäuft - bislang wurden dort nach Angaben der Stadt 37 Todesfälle gezählt.

Die Stadt Potsdam hatte Anfang April Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen drei leitende Ärzte und zwei Mitglieder der Geschäftsführung eingeleitet. Dabei gehe es um mögliche Verstöße gegen Meldpflichten und beim Management des Corona-Ausbruchs in der Klinik, hatte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) dazu erklärt. Außerdem drohte die Stadt der Klinikleitung in der vergangenen Woche ein Zwangsgeld an, weil die Klinik sich zunächst weigerte, eine Dokumentation zu dem Corona-Ausbruch zu übermitteln.

"Wir haben für das Misstrauen des Gesundheitsamtes und des Oberbürgermeisters absolut Verständnis – auch für Verfügungen und Anordnungen", erklärte Klinik-Geschäftsführer Steffen Grebner am Samstag dazu. "Wir werden etwaige Versäumnisse – insbesondere im Zeitraum vom 13. bis 26. März – transparent aufarbeiten und aktiv informieren", versprach Grebner.

Die Stadt hatte eine Dokumentation, die die Klinik Ende der Woche abgegeben hatte, als unvollständig gerügt. Am Samstag musste sich die Klinik-Leitung daher in einer nichtöffentlichen Sondersitzung des Hauptausschusses den Fragen der Stadtverordneten stellen.

Oberbürgermeister Schubert wollte sich am Samstag nicht zu der Erklärung der Klinikleitung äußern. Am Dienstag werde sich der Aufsichtsrat erneut mit den Vorgängen in der Klinik befassen, sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow. Für Mittwoch sei eine weitere Sitzung des Hauptausschusses anberaumt.

Unterdessen ist in Brandenburg die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen nach Angaben des Ministeriums in 24 Stunden mit 28 neuen Fällen vergleichsweise nur leicht gestiegen. Zum Stand 10.00 Uhr seien in Brandenburg 2338 laborbestätigte Fälle statistisch erfasst worden, teilte das Ministerium am Samstag mit. Die Zahl der genesenen Corona-Patienten hat sich nach Berechnungen des zuständigen Landesamts mit einem Plus von 40 Fällen gegenüber dem Vortag auf 1210 erhöht. Damit liegt deren Zahl rechnerisch bei mehr als der Hälfte der Corona-Infizierten.

Die meisten Infektionsfälle zählt mit 526 weiterhin die Landeshauptstadt Potsdam, gefolgt vom Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 340 und dem Kreis Barnim mit 271. Die Zahl der Todesfälle von Infizierten in Brandenburg erhöhte sich gegenüber dem Vortag um 4 Fälle auf 83.