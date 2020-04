Christoph Hagen

New York (MOZ) Mehr als 100 Stars spielen am Sonnabend eine Reihe von Konzerten per Livestream um den Zusammenhalt der Menschen auf der ganzen Welt zu symbolisieren. Die musikalischen Beiträge werden von kleinen Reportagen und Berichten ergänzt, um die Umstände von helfenden Menschen und denen, die gegen das Coronavirus kämpfen, zeigen.

Unter dem Link https://www.globalcitizen.org/de/ findet am Sonnabend eine Reihe von Konzerten und kleinen Beiträgen statt, um weltweit in der schweren Zeit der Corona-Krise zusammenzustehen. Das Ereignis nennt sich One World: Together At Home (Eine Welt: Gemeinsam Zuhause) und wurde auf den Wunsch der Vereinten Nationen (UN) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) initiert. Das Ziel der Aktion ist es, die Welt mit Musik zusammenzubringen und die Arbeit der WHO und all den unterstützenden Menschen zu würdigen, die sich jeden Tag gegen die Ausbreitung des Coronavirus stellen.

Kuratiert wurde das Online-Konzert von Lady Gaga und findet zu größten Teilen in englischer Sprache statt.

Der Livestream läuft von 20 Uhr am Sonnabend bis 4 Uhr am Sonntag und ist anschließend 72 Stunden verfügbar.