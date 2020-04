Der Eingang in eine andere Welt: zur Binnendüne. © Foto: Elke Lang

Wie ein Rodelberg, nur aus Sand, erhebt sich die Binnendüne über dem platten Seenland von Storkow. Nur ein paar Kilometer sind es bis in die Sahara von Bugk. © Foto: Peggy Lohse/MOZ

Elke Lang

Storkow (MOZ) Sollte tatsächlich noch jemand bezweifeln, dass Brandenburg auf Sand gebaut ist, wird man in Storkow eines Besseren belehrt.

Unweit des historischen Stadtkerns gibt es hier an der Reichenwalder Straße eine Düne in feinster Ostseestrand-Qualität, die größte Binnendüne Brandenburgs. Im Ortsteil Bugk wiederum liegt die "Sahara", eine ausgedehnte Sandebene.

Während auf der Binnendüne in den Waltersbergen hin und wieder ein Jogger oder ein Spaziergänger mit Hund gesichtet werden kann, ist die Bugker Sahara mit der ehemaligen Tongrube im Glienitzberg auf der anderen Seite des Weges noch so etwas wie ein Geheimtipp. Hier ist man zu Corona-Zeiten garantiert allein auf weiter Flur.

Nachfahren der Eiszeit

Alle drei in der Eiszeit entstandenen Gebiete im Naturpark Dahme-Heidesseen stehen unter Naturschutz. Ihre Erhaltung wird unter anderem durch die Stiftung NaturSchutzFond Brandenburg unterstützt. Die Binnendüne Waltersberge ist bereits seit 1983 ein Flächennaturdenkmal. Allerdings vermehrte sich hier im Laufe der Zeit stark die Amerikanische Traubenkirsche, welche die selten gewordenen Trockenrasenpflanzen weitgehend verdrängte.

Um die offene Landschaft wieder herzustellen, wurde 2010/11 mit Hilfe des EU-Projekts "Life Sandrasen" gerodet, und es wurden wieder hier typische Pflanzen angesiedelt. Schafe und Ziege sorgen dafür, dass der ursprüngliche Charakter erhalten bleibt. Hat man auf dem 2011 eröffneten Naturlehrpfad "Martin-Graef-Weg", der Teil des 66-Seen-Wanderwegs rund um Berlin ist, den Gipfel in 32 Metern über dem Storkower See erreicht, bietet sich ein schöner Ausblick weit über das 14 Hektar große sandige Gelände hinaus.

Versteckte Wüste

Ein nur kleiner, leicht zu übersehender Wegweiser an der ersten Straße links der Ortsdurchfahrt Bugk führt zur Sahara, die sich bis an den Großen Wucksee erstreckt. Bis ins 19. Jahrhundert wurde die Fläche durch Beweidung offen gehalten. 2017 trat "Life Sandrasen" in Aktion, um bis auf einige markante Kiefern die Aufforstung Anfang des 20. Jahrhunderts mitsamt der bis zu 30 Zentimetern dicken Nadelstreu zu beseitigen. Nun können sich auch hier wieder Wärme und Trockenheit liebende Tier- und Pflanzenarten wohlfühlen. Der Frühlings-Spark und das Berg-Sandglöckchen gehören ebenso dazu wie der Ameisenlöwe. Typisch für die Landschaft ist ein Flechtenteppich.

Bevor der Wanderer, der sich vielleicht auf dem 2,8 Kilometer langen Rundweg des europäischen Schutzgebiets "Kienheide" von Bugk nach Kehrigk und zurück unterwegs ist, zur Sahara gelangt, sollte er rechts den 64 Meter hohen Glienitzberg ansteuern. Aus ihm holten sich noch bis in die 1960er Jahre die Bugker den Lehm für ihren Hausbau. In der Grube ist ein Biotop entstanden, nachdem ab 2012 auch hier der Bewuchs entfernt wurde. Info-Tafeln geben Auskunft über seltene Tiere und Pflanzen, und im Frühjahr kann man hier eine Vielfalt an Vogelstimmen hier. Für Gruppen organisiert das Naturparkmanagement Führungen, auch zu speziellen Vogelstimmen.

Kontakt: Besucherzentrum Naturpark Dahme-Heideseen, Burg Storkow, Tel. 033678 73229, E-Mail: besucherzentrum@storkowde