Jana Reimann-Grohs

Neuenhagen (MOZ) Vom Übersprühen ihres "Hope-Man" lassen sich die Neuenhagener Kontaktsozial­arbeiter nicht entmutigen.

Das hoffnungsvolle Motiv, im Kampf gegen die Angst vor dem Virus, zeigte eine Anleitung zur Abstandsregelung und sollte Betrachtern etwas Witz und Kraft geben, diese Zeit zu überstehen, erzählt Teamleiter René Schladensky. Zu den Jugendlichen, die sonst regelmäßig ihren Treffpunkt im Rosa-Luxemburg-Damm 1 besuchen, haben er und seine Kollegen weiterhin einen guten Draht – besser gesagt: bei Bedarf eine Dauerstandleitung per Videotelefonie oder Möglichkeit zur Zusammenkunft übers Internet.

Für professionelle Sprayer gibt es in der Umgebung sonst wenig Platz, Spuren zu hinterlassen, bestätigt Schladensky. Von dem oberflächlich übersprühten Bild ist er wenig begeistert. Eigentlich sei die Containerfläche am Parkplatz der Bahnhofshinterseite Neuenhagens vor allem für die Graffiti von Jugendlichen gedacht, die hier kreativ werden können. Dass Streetworker Niko Fitz den Hope-Man im Kampf gegen das Coronavirus am 26. und 27. März selbst auf die öffentliche Containerfläche gesprüht hat, ist nur der auferlegten Corona-Kontaktsperre geschuldet. Fitz kümmert sich in Neuenhagen vor allem um ältere Jugendliche, die mit anderen Angeboten nicht zu erreichen sind und sich lieber auf der Straße treffen. Jugendlichen Sprayern gibt er in Workshops Tipps.

Im Vorjahr veranstalteten die Neuenhagener Kontaktsozialarbeiter der Jugendwerkstatt Hönow am 21. Dezember am Wiesenweg einen Graffiti-Workshop mit zwölf jugendlichen Teilnehmern, bei dem ein lustiges Winterbild entstand. Für den Frühling war wieder ein Kurs für Interessierte geplant. Dieser musste abgesagt werden. Er wurde jedoch lediglich "verschoben, nicht aufgehoben", versichert Schladensky.

Was nach dem Corona-Graffito kommt, weiß er selbst noch nicht. Die Ideen der Jugendlichen seien gefragt. Als Streetworker kann er aber anderweitig unterstützen: "Das Sprühen am Container und die Darstellung des Bildes sind wegen der Wellenform nicht zu einhundert Prozent optimal. Wir haben deshalb eine regionale Zimmerei angefragt, die uns ehrenamtlich mit Aluplatten Stück für Stück eine ebene Fläche zaubern wird."

Treffen in virtuellen Räumen

Gemeinsame Aktivitäten stärken den Zusammenhalt unter Jugendlichen. Deshalb wollen die Streetworker wieder so bald wie möglich mit weiteren Aktionen beginnen, die Mut machen und nach vorne schauen lassen. Bis zum ausgesetzten Schulstart, Anfang Mai, nutzen René Schladensky, Niko Fitz und Daniel Pabst alternative Methoden, um mit den jungen Leuten Kontakt zu halten und ein offenes Ohr für ihre Probleme zu haben.

Außerdem sind sie wie üblich täglich zwei Stunden mit dem Fahrrad im Ort unterwegs – so sei es auch vom Jugendamt gewollt. Dabei treffen die Streetworker kaum noch junge Leute an, nur im Notfall muss auf gültige Bestimmungen im öffentlichen Raum hingewiesen werden. "Wenn es zu Hause schön ist, kann man da auch bleiben", sagt Schladensky. Für einige sei es zurzeit aber besonders schwer, nicht rauszugehen und sich mit Freunden zu treffen. Nach wie vor lassen sich viele Sorgen in Gesprächen auffangen. In schlimmeren Fällen bleibt nur die Weitervermittlung psychologischer Hilfsangebote.

Per Whatsapp betreuen die Kontaktsozialarbeiter derzeit eine Gruppe mit 30 Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 28 Jahren. In der digitalen Hausaufgabenhilfe wirken sie motivierend, beim gemeinsamen Spielen über einen kostenlosen Discord-Server bleibt der Spaß nicht aus. Regelmäßig schauen dienstags und donnerstags acht Leute auf der freigeschalteten Online-Platform für Quiz- und Strategiespiele vorbei. Dort unterhalten sich die jungen Leute auch unabhängig von den Streetworkern und treffen sich digital.