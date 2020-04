Jens Sell

Ortsmarke Nach zehn Jahren im Brandenburger Landtag war der Grünen-Politiker Michael Jungclaus im Herbst 2019 gemeinsam mit seiner Frau Uta und der Zwölf-Meter-Yacht "Daphne" zu einer Weltumsegelung aufgebrochen. Jetzt wurde er wegen Corona in Südamerika gestoppt.

Herr Jungclaus, wo befinden Sie sich gerade, und wie viel Strecke haben Sie bereits hinter sich?

Wir sind seit dem 12. März in Kolumbien und liegen mit unserer Yacht "Daphne" im Hafen von Santa Marta. Die von uns geplante Weltumsegelung geht über ungefähr 30 000 Seemeilen, davon haben wir erst ein Viertel – die Überquerung des Atlantiks – hinter uns. Bis wir hier ankamen, sind wir von insgesamt 250 Tagen ungefähr ein Drittel unterwegs gewesen und lagen jeweils zu gleichen Teilen vor Anker und im Hafen. 33 Nächte sind wir durchgesegelt.

Inwieweit ist Kolumbien von der Pandemie betroffen?

Hier wurden schon etwas früher als in Deutschland umfangreiche Maßnahmen angeordnet. Zunächst abendliche Ausgangsperren, dann der totale Lockdown und Grenzschließungen. Das größte Problem hier ist, dass etwa die Hälfte der Menschen keine feste Arbeitsverträge hat. Sie sind jetzt zum Großteil auf Unterstützung angewiesen. Wir haben unter uns Seglern im Hafen deshalb bereits Lebensmittelspenden organisiert und wollen dies fortführen.

Gelten Sie und Ihre Frau als Verdachtsfälle, wie lange müssen Sie in Quarantäne bleiben?

Wir hatten Glück im Unglück. Beim Start unserer dreitägigen Überfahrt von der Insel Curaçao konnten wir uns das gesamte Ausmaß der Entwicklung überhaupt noch nicht vorstellen.

In Santa Marta mussten wir am 12. März zunächst noch darüber schmunzeln, dass wir erst nach einer Nacht vor Anker und dem anschließenden Gesundheitscheck (der aus Fiebermessen und Nennung der letzten 10 von uns besuchten Häfen bestand) in die Marina durften. 36 Stunden später durfte gar kein Boot mehr einlaufen. Alle Grenzen sind bis mindestens 30. Mai geschlossen.

Was bedeutet das für Ihre Weltumsegelungs-Pläne?

Erstmal war es das mit unserer Weiterfahrt. Bei allem Frust ist uns aber klar, dass die meisten Menschen derzeit vor wesentlich größere Probleme gestellt werden. Viele unserer Segelfreunde hängen derzeit nördlicher in der Karibik fest, wo im Juni die Hurrikan-Saison beginnt.

Wir müssen jetzt die nächsten Wochen abwarten, ob wir es doch noch so durch den Panamakanal schaffen, damit anschließend für die Südsee ausreichend Zeit bleibt. Falls die Grenzen länger als Juni zu sind, werden wir unsere Weiterfahrt auf Januar 2021 verschieben müssen. Auch wenn dies eine Verlängerung unserer Segeltour von drei auf vier Jahre bedeutet.

Wie versorgen Sie sich mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln? (Bei uns in Deutschland ist ja Klopapier ein Riiiesenproblem!)

In den Supermärkten hier sind alle Waren ausreichend erhältlich, allerdings ist die Abgabe auf maximal vier Stück je Artikel begrenzt. Wir hatten kurz vor den Einschränkungen glücklicherweise schon vorsorglich für unsere anstehende Pazifiküberquerung gehamstert – äh gebunkert. Grundnahrungsmittel und alle anderen notwendigen Sachen haben wir also genug an Bord. Und Dank der Trinkwasseraufbereitung, Windgenerator und unseren Solarmodulen sind wir als Langfahrtsegler ja ohnehin relativ autark.

