Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Führungen, Kulturveranstaltungen und Vermietungen der Räumlichkeiten für Privatfeiern aller Art – all dies bringt dem Seelower Schweizerhaus in normalen Zeiten bares Geld ein, um die Anlage zu sichern und weiter zu entwickeln.

Nun darf das einstige Mustergut ökologischer Landwirtschaft, vor mehr als 100 Jahren gegründet vom Berliner Privatbankier Hugo Simon, bereits seit Wochen nicht öffnen. Für den Heimatverein als Betreiber der Anlage ist das ein Desaster. Gearbeitet wird nun am Haus-Bestand und den Grünflächen.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Coronablog.

Osterfeuer-Holz wird beräumt

"Wir bereiten die Saison vor", sagt Marion Krüger, die Vorsitzende des Heimatvereins Schwei­zerhaus Seelow am Freitagvormittag beim Besuch auf dem Areal. Schon am Parkplatz erinnert der große Haufen an Reisig an eine bereits der Corona-Krise zum Opfer gefallene Veranstaltung: das Osterfeuer. Das dritte Jahr in Folge konnte es nicht stattfinden. 2018 war es zu nass, brannte kein Holz, 2019 fiel die Aktion kurzfristig wegen der hohen Waldbrandstufe aus. "Wir werden den Holzhaufen an anderer Stelle auf dem Gelände sichern und 2021 erst wirklich aufschichten, wenn klar ist, dass wir das Osterfeuer durchführen können."

Ostern hätte regulär auch die Saison des Sammeltassen-Cafés starten sollen. Nun erinnert nur Deko an den Scheiben an die vertane Gelegenheit. Auch musste die Ostersuch-Aktion mit der Kita "Max und Moritz" mit mehr als 100 Kindern und deren Familien dieses Jahr erstmals ausfallen. Das Café mit Kuchenverkauf im Außer-Haus-Betrieb zu öffnen, ist für die Ehrenamtler vom Heimatverein ein zu hohes und finanziell nicht kalkulierbares Risiko. Dennoch ist an der Scheune nun einiges passiert: Von außen erreicht man sie dank neu gepflastertem Zugang jetzt auch behindertengerecht.

"Wenn irgendwann mal wieder geöffnet wird. Wir warten auf den Tag X", sagt Uwe Trzewik vom Vereinsvorstand. Da niemand weiß, wann die Simonsche Anlage mit dem zehn Hektar großen Park wieder öffnen darf, ist die Liste der Absagen bereits lang. Feiern, Veranstaltungen, selbst der Museumstag im Mai, die Geotage im Juni für Seelower Kita- und Schulkinder und Exkursionen durch Klassen fallen weg. Für April waren die Bücher voll. Auch für Mai und Juni haben die Ehrenamtler wenig Hoffnung auf Besserung der Situation. "Zoos dürfen nun wieder öffnen, wir mit unserem Park nicht. Dabei ist hier genügend Platz im Freien um sich aus dem Weg zu gehen." Ziehen sich die Beschränkungen über das ganze Jahr, ist die Existenz des Guts gefährdet.

Aktuell habe man schon drei Angestellte in Kurzarbeit geschickt, um Geld zu sparen. Die anderen drei Mitarbeiter wässern Pflanzen, harken die Hänge. Beräumt sind schon die alten Gewächshäuser. Sie warten auf neue Nutzung. Frisch gedeckt mit Biberschwänzen des Goethehauses ist auch das Dach des Kavaliershauses. Durch das noch fehlende Laub der Bäume blickt man nun vom Eingang aus wie früher aufs Haupthaus, begrenzt von Pergola und Kavaliershäuschen. "Das Gesamtensemble des Schweizerhauses nach historischem Vorbild ist fertig", freut sich Uwe Trzewik und blickt von einem Hügel aus bis zum Reitweiner Sporn. Der linke Weg durch den hinteren Park ist neu gestaltet, begonnen auch der Bau des Naturerlebnispfads – passend zum Konzept "Von der Aussaat bis zur Ernte".

Hoffnung besteht weiter

Die Bienen der Imkerfreunde vor dem Trafohaus summen. Ein Reh huscht vorbei. Die Vögel zwitschern. "Statt der Menschen spielen nun sie uns ein Konzert", sagt Marion Krüger. Sie plant nach der Krise eine Dankeschön-Feier für die derzeit Arbeitenden. "Und wir hoffen, dass uns die Gäste wieder zahlreich besuchen, um hier die Natur und die Freiheit zu genießen."

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Coronablog.