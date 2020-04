Markus Pettelkau

Bad Freienwalde (MOZ) Es ist ein erster Schritt in Richtung Normalität. Am Montag starten regulär die Abiturprüfungen, ab dem 27. April gehen die 10. Klassen wieder zur Schule. Ab dem 4. Mai sollen dann die Grundschulen schrittweise wieder mit dem Unterricht beginnen. Zunächst soll mit der letzten Grundschulklasse begonnen werden.

So können auch geltende Abstandsregelungen eingehalten werden, da man die Klassen in kleinere Gruppen einteilen könnte. "Anders wird das nicht zu realisieren sein", sagt Sybille Berner, Leiterin der Grund- und Oberschule "Salvador Allende" in Wriezen. "Wir warten allerdings noch auf die offizielle Bestätigung durch das Schulamt. Wenn wir die Maßgaben haben, können wir in die genaue Planung gehen."

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Coronablog.

Welche Regeln gilt es zu beachten? Wie lauten die speziellen Hygienevorschriften? Die grobe Linie sei dabei klar. "Die Details müssen aber noch geklärt werden. Dabei geht es neben Abstands- und Verhaltensregeln auch um die Umstände. Welche Schüler kommen mit dem Bus? Wer gehört zur Risikogruppe? Da muss jede Schule auch für sich entscheiden können, wie sie im Einzelfall vorgeht", sagt Michael Dittrich, Leiter der Insel-Grundschule in Bad Freienwalde. "Wir werden am Montag die Lage besprechen. Bis dahin sollten wir alle nötigen Informationen haben."

Bis wieder Normalität einkehrt, werden viele Schulstunden ausgefallen sein. Zwar gleicht das sogenannte Homeschooling die Ausfälle etwas aus, so effektiv wie ein regulärer Unterricht ist es aber nicht. Dabei wird es wahrscheinlich auch größere Erfolgsunterschiede geben. "Es kommt dabei auf die Randbegleitung durch die Eltern an", so Dittrich. "Wir haben viele Anfragen von Eltern zu den gestellten Aufgaben. Wir machen ja auch das Angebot, die Ergebnisse durch die Lehrer kontrollieren zu lassen. So haben, zum einen, die Schüler und Eltern, zum anderen aber auch die Lehrkräfte einen Überblick zum Wissensstand", fügt Sybille Berner an. Die jeweiligen Zeiten sind auf der Homepage der Schule veröffentlicht. "Das Angebot ist an unserer Schule auch nachgefragt."

Ein seltsamer Ort

Die ausgefallenen Schulstunden sehen beide Schulleiter nicht als problematisch an. "Das ist wieder aufholbar", glaubt Michael Dittrich. "Wir haben bei uns ja schon etwas Erfahrung durch die Hochwasser-Zeit. Das war ja schulisch eine ähnliche Situation." Zudem biete gerade der Lehrplan in den unteren Klassen immer etwas Spielraum.

Sorge bereitet den Schulen die Wiederaufnahme des Unterrichts nicht. Ganz im Gegenteil, sagt Sybille Berner. "Die Vorfreude ist schon groß. Es ist auch schön von den Eltern zu hören, dass den Schülern ihre Schule fehlt. Uns fehlen die Schüler ja auch. Denn eine Schule ohne Schüler ist ein wirklich seltsamer Ort."

