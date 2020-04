Bärbel Kraemer

Fläming Was geschah vor 110 Jahren in der Region? Das "Zauch-Belziger Kreisblatt" berichtet im April 1910, dass in das Stationsgebäude der Brandenburger Städtebahn zwischen Ragösen und Dippmannsdorf eingebrochen worden war.

"Die Einbrecher zertrümmerten eine Fensterscheibe und drangen in den Dienstraum, wo sie die Stationskasse, die mit eisernen Schrauben am Boden befestigt war, mittels einer starken Brechstange vom Boden loslösten. Von hier begaben sie sich nach dem Güterraum, wo sie einen dem Sohne des Zimmermanns Hofmeister gehörigen Reisekorb erbrachen, daraus zwei Anzüge, Bettwäsche, Oberhemden, Manschetten und einen goldenen Ring im Gesamtwert von 150 Mark entwendeten. Die übrigen Sachen warfen sie teilweise im Güterraum umher. Um die gestohlenen Sachen transportieren zu können, leerten sie zwei Säcke mit Rübensamen, die ebenfalls im Güterraum lagerten, und packten die Sachen da hinein. Außerdem zerbrachen und zertrümmerten die Spitzbuden den vor dem Stationsgebäude aufgestellten Automaten und entwendeten die darin enthaltenen Waren und Barbestand. Sodann begaben sie sich nach der Heide und zertrümmerten die Geldkassette und entnahmen ihr den Inhalt von 102 Mark. Da das Stationsgebäude trotz seiner Entfernung von Ragösen und Dippmannsdorf und seiner unmittelbaren Nähe der königlichen Forst von abends 9.30 Uhr bis morgens 6.00 Uhr ohne Aufsicht steht, so hatten die Einbrecher leichtes Spiel. Hoffentlich lässt sich die Verwaltung den Einbruch zur Warnung dienen und erbaut dem Stationsbeamten, der jetzt im Nachbarorte Dippmannsdorf eingemietet ist, auf dem Bahnhofe eine Dienstwohnung."

Aus Reetz und Reetzerhütten wird über einen Streit der tanzlustigen Jugend berichtet. In genannten Orten hatten die Gastwirte beschlossen, für das Betreten ihrer Tanzsäle während der Ostertage eine besondere Gebühr zu erheben, 10 Pfennig pro Person. "Die Wirte hatten aber die Rechnung ohne die jungen Leute gemacht, denen Männlein wie Weiblein, diese Neuerung nicht gefallen wollte. Um ihr Vergnügen wollten die jungen Leute natürlich nicht kommen und da die neue ‚Steuer’ auf keinen Fall gezahlt werden sollte, entschloss man sich kurzerhand in dem anhaltischen Nachbardorf Reuden zu tanzen. Eine Anzahl Gespanne brachte die jungen Leute dorthin, wo es sehr vergnügt zuging."

Der Städtebahnhof Niemegk erfuhr eine rasante Entwicklung. Es heißt: "Im Monat März wurden von der hiesigen Bahnstation 507 Loren Frachtgüter verschickt. Das ist die größte hier bisher erreichte Zahl. Zur Zeit des Bahnbaues im Jahre 1902 war das jährliche Verladen auf 55 Loren geschätzt worden."

In Locktow sollte ein neues Schulhaus gebaut werden. "Der von der Ortsgemeinde in Aussicht genommene Bauplatz für das zu errichtende Schulgebäude konnte nicht angekauft werden, weil die Verhandlungen an der zu hohen Forderung des Besitzers scheiterten. Er verlangte für den Quadratmeter zwei Mark. Daraufhin erwarb die Gemeinde ein zuerst in Aussicht genommenes gegenüberliegendes Grundstück des Kossäten Senst, der nur eine Mark für den Quadratmeter forderte. Für den zum Schulgrundstück notwendigen Hausgarten sind von einem Freund der neuen Schule 200 Quadratmeter Gartenland gestiftet worden."

Zwei Brände verbreiteten Angst und Schrecken. In Lehnsdorf kam auf dem Gehöft des Büdners Dorn ein Feuer auf. Die Flammen legten einen Stall und eine Scheune in Asche. "Da niemand auf dem Grundstücke anwesend war, konnte nichts gerettet werden und so kamen auch zwei schöne Futterschweine in den Flammen um."

In Jeserigerhütten brannte dass vom Arbeiter Rietze bewohnte und der Herrschaft Wiesenburg gehörige Wohnhaus nieder. "Die Bewohner konnten mit Mühe nur ihr Leben retten, alles Inventar verbrannte."

Aus Görzke wurde bekannt, dass Töpfermeister Franz Ludwig einen "bedauerlichen Unfall" erlitt. "Als er vom Bahnhof Wiesenburg auf dem Heimwege begriffen war, stürzte er mit dem Fahrrade so unglücklich, daß er sich einen Arm brach."