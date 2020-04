Helmut Augustiniak

Ketzin/Havel Basierend auf den Tagebuchaufzeichnungen von Gerhard Majewski schildert dieser Text die Wirrungen rund um das Ende des Zweiten Weltkriegs und den Ringschluss der Roten Armee im April 1945 bei Ketzin. Gerhard Majewski war zur Zeit der hier geschilderten Ereignisse 16 Jahre alt. Er war Lehrling in der Kfz-Werkstatt Paul Borries in Ketzin/Havel.

Als Majewski in die Marine-Hitler-Jugend eintreten musste, wurde er zu mehreren Lehrgängen einberufen. Nach dem Besuch der Reichsseesportschule 1 wurde er vom Oberrottenführer zum Führer der Marine-Hitler-Jugend und stellvertretenden Standortführer der gesamten Ketziner Hitler Jugend (HJ) berufen.

Die Ostfront rückte 1944 immer näher an Deutschland heran. Nun mussten alle verfügbaren Organisationen zum Osteinsatz. Auch Majewski wurde mit der Ketziner Marineeinheit nach Schneidemühl (heute Piła in der polnischen Woiwodschaft Großpolen) zum Schanzenbauen einberufen. Der Ort liegt ca. 360 Kilometer von Ketzin entfernt. Nach Abschluss der Schanzarbeiten fuhren die Jungen wieder nach Hause. Hier erwartete sie der nächste Einberufungsbefehl nach Döberitz. Sie erhielten eine Infanterieausbildung. Nach Auffassung Majewskis wurden alle dort ausgebildeten jungen Männer nach der Kapitulation Deutschlands in sowjetische Internierungslager deportiert.

Am 21. April 1945, die Rote Armee hatte die Oder überquert und rückte unaufhaltsam auf Berlin vor, wurde Gerhard Majewski zum Ortsgruppenleiter der NSDAP, Pollähne, ins Ketziner Rathaus bestellt. "Das Zimmer des Ortsgruppenleiters Pollähne sah aus, wie ein militärischer Gefechtsstand. … Es war wirklich der Gefechtsstand zur Verteidigung von Ketzin/Havel. Neben dem Ortsgruppenleiter waren noch mehrere Volkssturmoffiziere und ein SS-Offizier anwesend", erinnerte sich Majewski. Auf Befehl von Pollähne wurden die HJ-Führer als Melder eingesetzt, die übrigen Hitler-Jungen wurden in den Volkssturm eingegliedert.

Am 22. April war Ketzin/Havel voll von flüchtigen Wehrmachtsangehörigen, Polizeieinheiten, Feuerwehren und Flüchtlingstrecks. Als Melder des Volkssturmkompanieführers war Majewski ständig unterwegs. So musste er u. a. Flüchtlingskinder suchen, Verpflegung besorgen und auch Schnaps zu den Volkssturmmännern an die Panzersperren bringen.

Nachts erhielt er den Befehl, mit 14 anderen HJ nach Satzkorn zu fahren. Trotz der Bitten seiner Mutter, machte er sich auf den Weg dorthin. An den Kontrollen der "Kettenhunde" vorbei und Schlangenlinien fahrend durch die zurückflutenden Truppen, erreichte er Satzkorn. Von den abkommandierten 15 HJ trafen nur vier am Einsatzort ein.

Am 23. April bemerkten sie, dass die Rote Armee schon in ihrer unmittelbaren Nähe operierte. Sie erhielten den Befehl, die sich zwischen Falkenrehde und Paaren an der Wublitz befindende Brücke zu sichern. Seit acht Wochen wurde die Panzersperre vor der Brücke von Ketziner Volkssturmleuten bewacht. An der Brücke begegnete Majewski auch seinem Ausbilder aus Döberitz und einem hohen HJ-Führer, der sich aber schnell in unbekannter Richtung absetzte. Beide gehörten einem Werwolf-Kommando an. Auf der Chaussee war ständiger Betrieb. Offiziere und hohe Wehrmachtsbeamte setzten sich aus Berlin ab.

Weit kamen sie nicht. In Ketzin/Havel war durch die Rote Armee der Ringschluss um Berlin vollzogen worden. In der Mitte einer französischen SS-Division, die nach Berlin abkommandiert worden war, befand sich ein SS-General, der Soldaten, die seine Befehle nicht ausführten, sofort erschoss. Gerhard Majewski und seine Begleiter schwangen sich auf ihre Fahrräder und fuhren unter ständigem Artilleriebeschuss in Richtung Marquardt. Von Marquardt aus erreichten sie Werder. Die Stadt war schon der Rand des Kessels, den die Rote Armee gebildet hatte. Eine Fallschirmjäger-Truppe lag hier in Stellung. Auch andere Wehrmachtseinheiten sammelten sich hier. Eine Einheit von 600 Soldaten wurde daraus gebildet und sollte mit einem riesigen Flüchtlingstreck zusammen einen Ausbruch in Richtung Westen versuchen. Er misslang. Die Einheit zog sich nach Dippmansdorf zurück. Ein Ausbruchsversuch über Golzow misslang ebenfalls. Der Flüchtlingstreck wurde von der Wehrmachtseinheit getrennt und geriet in die Hände der Sowjets. Eine deutsche Panzereinheit konnte die Rotarmisten vertreiben.

Danach gelang den deutschen Einheiten und den Flüchtlingen der Ausbruch in Richtung Westen. Nach aufreibendem Marsch erreichten auch Majewski und zwei weitere Ketziner HJ die Elbe. Die deutschen Soldaten gingen in amerikanische Gefangenschaft. Majewski entschied sich anders. Er versuchte Ketzin zu erreichen. In Genthin geriet er am 6. Mai in Gefangenschaft. Er kam in das Internierungslager Ketschendorf bei Fürstenwalde und nach dessen Auflösung nach Fünfeichen bei Neubrandenburg. 1948 wurde er entlassen. 1951 setzte er sich nach Westdeutschland ab und 1952 übersiedelte er nach England. Sein letzter Aufenthalt in Ketzin/Havel war 1997 anlässlich der 800-Jahrfeier seiner Geburtsstadt.