dpa

Berlin (dpa) In der Schlosspark-Klinik in Berlin-Charlottenburg ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

In einem Patientenzimmer im dritten Stock brannten Einrichtungsgegenstände, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Verletzt wurde niemand. Die Flammen im Heubnerweg waren den Angaben zufolge schnell gelöscht. Die Feuerwehr war mit 28 Kräften im Einsatz.