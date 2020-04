Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Exoten-Jäger Frank Walsh hat im südamerikanischen Dschungel reichlich Beute gemacht. Doch deren Verkauf wird zum Problem, weil das FBI einen Strafgefangenen auf dem gleich Schiff transportiert.

Mehrere zehntausend Dollar verspricht sich Walsh, vor allem für seinen weißen Jaguar und einige andere seltene Arten. Daher sieht er es mit Argwohn, als auf das Schiff, das die Ware nach Mittelamerika bringen soll, US-Bundesbeamte mit aufsteigen. Deren Augenmerk liegt freilich nicht auf dem illegalen Tiertransport. Sie begleiten einen ehemaligen Special-Forces-Mann, der offensichtlich für die Behörde in Kolumbien die Drecksarbeit verrichtet hat und nun in die Staaten gebracht werden soll. Die Art der Sicherung lässt erahnen, was für ein Typ das ist. Und wie nicht anders zu erwarten, hilft alles nichts. Irgendwann ist der Mann frei und metzelt alles nieder, was sich ihm in den Weg stellt. Allerdings hat er auch die wilden Tiere freigelassen, die ebenso tödlich sind wie der Psychopath selbst.

Ganz klar, Nicolas Cage hat die bestens Zeiten hinter sich. Doch dieser Actioner gehört sicherlich zu den besten seiner jüngsten Vergangenheit. Nicht nur, dass der Schauspieler körperlich einen wieder deutlich fitteren Eindruck macht, er versucht auch nicht, den taffen Haudrauf zu geben. Die zwar lässige, aber immer etwas tolpatschige Art nimmt man ihm dankbarer ab, weil sie einfach glaubwürdiger ist. Der Plot selbst bietet zwar bei genauerer Betrachtung nicht wirklich innovative Ansätze, dürfte aber alle filmischen Bedürfnisse der Action-Freunde bedienen. Dazu ist das Setting tatsächlich frisch. Denn der Seelenverkäufer engt den Handlungsrahmen gekonnt ein. Mit den wilden Kreaturen kommt dann eine weitere und vor allem unkalkulierbare Komponente hinzu, die für frischen Wind zwischendurch sorgt. Auch wenn’s am Ende ungefähr so ausgeht wie erwartet, so war der Weg dorthin durchaus unterhaltsam, teils auch spannend und abwechslungsreich. Einzig Famke Janssen, die mittlerweile einer Maske ihrer eigenen Jugend gleicht, darf als Totalausfall gewertet werden.

Genre: Action; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 97 Minuten; Verleih: Leonine; Regie: Nick Powell; Nicolas Cage, Famke Janssen, Kevin Durand; USA 2019