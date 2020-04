Hans Still

Bernau (MOZ) Diese Nachricht wurde von Kleingärtnern, Hobbyhandwerkern und Leuten mit Frühjahrsputz-Ambitionen lange herbeigesehnt: Ab heute öffnen die Recyclinghöfe in Bernau und Eberswalde wieder für die Bürger. Vier Wochen waren die Höfe wegen der Corona-Prävention geschlossen.

Nunmehr gelten die regulären Sommeröffnungszeiten in vollem Umfang. In Bernau können von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr und samstags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr Abfälle angeliefert werden. Der Hof in Eberswalde öffnet Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 18 Uhr und samstags ebenfalls von 8 bis 16 Uhr. Mittwochs bleibt der Hof wie gehabt geschlossen.

Die Öffnung der Höfe erfolgt natürlich unter strenger Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen. Die Mitarbeiter bekommen vom Arbeitgeber entsprechende Schutzbekleidung gestellt. Auch wird der Zugang zu den Höfen reguliert, um die Abstandsgebote einzuhalten und die Kontaktmöglichkeiten für alle Beteiligten so weit wie möglich zu reduzieren.

Bereichsleiter Sven Ulonska ahnt offenbar, wie wichtig diese Öffnung sein könnte. "In den letzten Wochen musste einiges auf den Grundstücken liegen bleiben, nun können wir für Entlastung sorgen." Er bittet um Rücksicht und Geduld, mit längeren Wartezeiten sei zu rechnen. Die Höfe in Wandlitz, Ahrendsfelde und Werneuchen öffnen voraussichtlich im Mai.