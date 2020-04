Klaus D. Grote

Glienicke (MOZ) Ein 61-Jähriger Autofahrer lieferte sich in der Nacht zu Sonnabend in Glienicke eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Jetzt muss sich der Mann wegen mehrerer Anzeigen verantworten.

Wie die Polizeiinspektion Oberhavel am Sonntag mitteilte, war der Mann zuvor offenbar an einem illegalen Autorennen beteiligt. Die Besatzung eines Streifenwagens wollte den Mercedes in der Oranienburger Chaussee stoppen, weil sich am Wagen keine Kennzeichen befanden. Doch statt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer. Die Polizei verfolgte den Mercedes, der während der Flucht mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei. In Hohen Neuendorf überfuhr der Flüchtende den Bordstein einer Mittelinsel. Das Fahrzeug konnte schließlich am Ortsausgang Bergfelde gestoppt werden.

Der 61-jährige Deutsche gab zu, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Außerdem stand er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Der Mercedes war zudem nicht zugelassen.

Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Mann muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens ohne Kfz-Haftpflichtversicherung, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Wegen des Verdachts eines illegalen Autorennens wurde der Mercedes sichergestellt. Der 61-Jährige wurde nach Beendigung aller Maßnahmen entlassen.