Manfred Lutzens

Brandenburg von Manfred Lutzens

In wenigen Tagen ist es ein dreiviertel Jahrhundert her, dass der so furchtbare, von Hitler-Deutschland entfachte Zweite Weltkrieg sein lang ersehntes Ende fand. Auch in unserer Havelstadt wurde der letzte Akkord eingeläutet. Da kam am 20. April 1945 über den Reichsrundfunk einmal mehr die Luftlagewarnung "Feindliche Flieger aus dem Raum Hannover-Braunschweig im Anflug auf Berlin". Kurz darauf ertönte wieder das viel Angst einflößende Geheul der Sirenen. Es sollte der größte und endlich der letzte Luftangriff über Brandenburg sein.

Der Autor dieses Beitrages erinnert sich: Für uns in der Kurstraße 8 schien an jenem frühen Vormittag fürwahr ein Schutzengel der Begleiter gewesen zu sein. Bislang beim Auslösen des Fliegeralarms oftmals in den Luftschutzkeller des Hofgebäudes geeilt, hatten die Bewohner aber diesmal den engen, nur 3x4 Meter umfassenden Raum im Vorderhaus aufgesucht. Hier drängten sich Alt und Jung. Zehn Personen, inklusive zweier geflüchteter Menschen aus Riga, erwarteten mit Zittern und Bangen den Fliegerangriff. Dann das schnell anschwellende Gebrumm der sich nähernden Bomber-Formationen. Nur Sekunden später ein Pfeifen und ohrenbetäubender Lärm. Schier unbeschreibliches Krachen um uns herum – das ganze Gebäude schien zu schwanken, stürzte aber nicht ein. Aus den Schornsteinklappen drang eine mächtige Rußwolke, Putz bröckelte von den Wänden des Kellerraumes dieses 1894 erbauten Hauses. Die einem fast die Luft nehmenden Gasmasken hielten längst nicht alles ab.

Plötzlich beklemmende Ruhe. Dann folgte nach einiger Zeit mit lang andauerndem Sirenenton die Entwarnung. Wir in der Kurstraße 8 hatten überlebt! Schnell zeigte sich beim Verlassen des Kellers, was binnen weniger Minuten geschehen war: Das offensichtlich von einer Bombe getroffene Hofgebäude bestand nur noch aus einem mächtigen Trümmerhaufen. Und das angrenzende Druckerei-Ensemble des "Brandenburger Anzeigers", das noch brannte, war ebenfalls weitgehend zerstört worden. Auch Teile der benachbarten Kurstraße 9 (Bäckerei Schröder) lagen in Trümmern.

Nach dieser panischen Angst und riesigen Aufregung folgten wenige Tage der trügerischen Ruhe. Mit dem Kampf um Brandenburg begann dann aber am 24. April 1945 für unsere Havelstadt – wie es in der Chronik heißt – der letzte Akt des wahnwitzigen Krieges. Da setzte jeweils gegen 8.30 Uhr das Heulen der Sirenen ein. Akustisch geradezu konträr begannen die Kirchenglocken zu läuten: Feindalarm. "Die Russen kommen!" – wie ein Lauffeuer verbreitete sich diese riesige Schrecken verbreitende Nachricht. Mir ist sie nach 75 Jahren unvermindert im Ohr, ebenso wie der Luftschutzalarm. Selbst heute läuft mir bei Fernseh- oder Radio-Dokumentationen über jene Zeit noch ein Schauer über den Rücken.

Der Sirenenton an jenem 24. April nahm kein Ende mehr. Quälend vergingen die Minuten. Zunehmender Geschützdonner, explodierende Granaten, Salven aus Maschinengewehren sowie viele Einschläge kündeten nun von erbitterten Gefechten um unsere Stadt. Den Berichten zufolge kämpften Reste der weitgehend aufgeriebenen deutschen Wehrmacht inklusive Fallschirmjäger, Polizeitruppen sowie ein Volkssturmaufgebot gegen eine Übermacht vornehmlich aus östlicher Richtung heranstürmender Sowjetsoldaten an. Es folgten Tage voller Furcht und Ungewissheit, so auch in unserer Kellerbehausung. Übrigens, zu diesem Rettung vorgaukelnden "Unterschlupf" mit einem aus Ziegeln im Hochformat zugemauerten Notausgang wiesen wie überall orangefarbene Pfeile. Vorbei ging es dorthin im Eiltempo die Kellertreppe hinab, wo ein Eimer mit Sand nebst Handspritze standen.

Erschöpft, zugleich zunehmend nervöser, harrten die Bewohner der Kurstraße 8 nun abermals der Dinge. Im feucht-kalten Kellerraum bildeten mehrere alte Stühle, eine Bank sowie der eiserne Ofen das Mobiliar. Es herrschte eine beängstigende Dunkelheit. Lediglich hin und wieder ließen sogenannte Hindenburg-Lichte (eine mit Talg gefüllte, flache runde Pappschachtel) oder der Schein eines Kerzenrestes schemenhaft etwas erkennen. Glücklicherweise gab es bei uns im Gegensatz zum allergrößten Teil der Bevölkerung noch keine ausgesprochene Hungersnot. So diente besagter "Kanonenofen" im Keller bestens zum Kochen von Kohlrüben. Zudem gab es noch einen gewissen Vorrat an Konserven; etliche hatte mein Großvater aus Angst vor den Russen im Hof vergraben. Und schließlich blieb Bäckermeister Löscher (Gorrenberg), solange er Mehl hatte, wichtige Anlaufstelle, um dort ab und an ein Brot zu ergattern. Inzwischen jedoch waren die Wasser- und Gasversorgung zusammengebrochen. Ergo eilten selbst bei andauernden Kampfhandlungen Hausbewohner – so auch meine Mutter – im Wechsel mit Eimern zu Handpumpen auf die Höfe der Kurstraße 9 und 73 (Eichmann).

Dann kam der 1. Mai. In der Neustadt mit der von Häuserkämpfen weitgehend verschont gebliebenen Kurstraße schienen die Waffen endlich zu schweigen. Plötzlich trat das von allen Gefürchtete doch noch ein: "Die Russen kommen!" Mit ihren Gewehrkolben hatten die fremden Soldaten, u.a. Mongolen, zunächst gegen die verschlossenen Wohnungstüren in den drei Hausetagen geschlagen (noch heute künden einige Spuren davon). Offenbar danach stürmten die Sowjets mit vorgehaltener Maschinenpistole in unseren Keller, wo wir aneinander geschmiegt und zusammengekauert saßen. "Gde Faschisti???" - "Umri, Umri!!!" Schnell aber stellten Stalins Rotarmisten fest, dass weder ein Wehrmachtssoldat im Keller Unterschlupf gefunden hatte, noch irgendjemand eine Armband- oder Taschenuhr trug. Und im Gegensatz zu vielen Deutschen, die sich dabei brutaler Übergriffe oder anderer übler Handlungen ausgesetzt sahen, blieben hier alle unversehrt.

Schon nach wenigen Minuten zogen die Sowjets weiter... Riesige Erleichterung machte sich vor genau 75 Jahren im Keller der Kurstraße 8 breit.