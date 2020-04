Marco Marschall

Eberswalde Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen im Barnim ist übers Wochenende um 32 Fälle gestiegen. 291 Covid-19-Befunde meldet das Gesundheitsamt bis Sonntag, davon 124 im Bernauer Raum, von denen sich über die Hälfte auf den Standort der Brandenburgklinik konzentrieren. Am Osterwochenende war der Ausbruch des Virus dort bekannt geworden. Klinikpersonal und Patienten haben sich angesteckt. In Eberswalde wurden seit Beginn der Tests 42 Infizierte bestätigt. Hinzugekommen sind bereits in den am Samstag durchs Gesundheitsamt veröffentlichten Zahlen auch drei Tote. Damit sind nun elf Covid-19-Patitenen aus dem Barnim gestorben.