Frankfurt (Oder) (MOZ) Zu einem räuberischer Diebstahl ist es am Freitag gegen 14 Uhr auf einem Gartengrundstück in der Müllroser Chaussee in Frankfurt gekommen.

Ein 85-jähriger Frankfurter Kleingärtner befand sich gerade vor seinem Garten, als er durch eine unbekannte männliche Person angesprochen wurde. Der Mann teilte mit, dass er auf Durchreise sei und bat darum, die dortige Toilette benutzen zu dürfen. Dies wurde ihm erlaubt, so dass er in die Laube des 85-Jährigen gelangte. Unter einer Legende konnte der Mann im weiteren Verlauf den Geschädigten dahingehend bewegen, dass er ihm 5 Euro gab, womit der Mann aber nicht zufrieden war und noch Kleingeld forderte.

In diesem Zusammenhang muss der Mann offensichtlich die auf einem Tisch in der Laube liegende Handgelenktasche des Geschädigten wahrgenommen haben, die er sich plötzlich griff und mit der er auf ein nahegelegenes, ehemaliges Betriebsgelände flüchtete. An einer dortigen Betriebshalle konnte der Geschädigte den Mann stellen, ihn jedoch nicht festhalten. Der Mann stieß den Geschädigten von sich und flüchtete in unbekannter Richtung.

In der Handgelenktasche befanden sich die Hörgeräte des Geschädigten.

Der fließend Deutsch sprechende Mann war ungefähr 20 Jahre alt, hatte kurze wellige Haare und war ungefähr 1,75 Meter groß. Weiterhin war er dunkel gekleidet und führte einen Rucksack mit.