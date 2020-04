Die Kirche in Jeserig in Groß Kreutz (Havel). © Foto: Th. Messerschmidt

Brandenburg Die Eindämmungsverordnung lässt in Corona-Zeiten auch Kirchen leer bleiben. BRAWO hat Pfarrerinnen und Pfarrer das Angebot unterbreitet, sonntags mittels Zeitung das "Wort Gottes" zu ihren Gemeindemitgliedern zu bringen. Heute: Jens Meiburg, "Brückenpfarrer" in den Kirchengemeinden St. Gotthardt- und Christus und St. Katharinen in Brandenburg a.d.H.

"Wie die neugeborenen Kinder" – so ist der Name des ersten Sonntags nach dem Osterfest. So jung, so neu, so wunderbar, so verletzlich und gefährdet wie ein Neugeborenes, ist auch der Osterglaube. Bei den Jüngerinnen und Jüngern Jesu damals und auch bei uns heute. Auch wir leben immer noch unter den Einschränkungen und Ängsten unseres Alltags und unseres Lebens.

Bei all dem Fragen nach dem "Wie lange noch?" geht es doch immer um ganz konkrete Dinge, wie wird der Schulbetrieb wieder aufgenommen, wann öffnen die Kitas wieder, die Läden oder wann sind endlich genügen Schutzkleidung und Masken da, welche die sozialen und arbeitsmäßigen Zusammenkünfte wirklich sicherer machen. Wann ist die Gefahr einer zweiten Infektionswelle tatsächlich vorbei. Bei all diesen Fragen wissen wir, auch wenn es kaum jemand aussprechen kann, dass nichts wieder so sein wird, wie vor dieser Pandemie. Wir müssen das Leben wieder neu lernen. Viele von uns kennen das schon, weil sie schon einmal oder gar mehrmals dazu herausgefordert waren. Und zu nichts Geringerem lädt uns Ostern ja auch ein: wie die neugeborenen Kinder das Leben neu lernen.

Es ist immer wieder faszinierend, wie sich das Leben eines Neugeborenen entwickelt. Die ersten selbstbewussten Äußerungen, Worte und Schritte sind oft wunderbar mitzuerleben. Wie es dann weitergeht, ist davon abhängig, welche Möglichkeiten der Entwicklung sich auftun und bieten, welche Abhängigkeiten und Zwänge sich zeigen. Wächst es in Liebe und Geborgenheit auf oder bestimmen Angst und Schrecken den Alltag des Lebens? Für Neugeborene und Kinder ist erstmal alles "normal".

Nun wissen wir aus Erfahrung: es kommt darauf an, wo und wann ein Kind geboren wird, in welche Familie, in was für Verhältnisse Kinder hineingeboren werden. Das ist für die weitere Entwicklung entscheidend. Es macht einen Unterschied, ob ein Kind hier eine Schule besuchen kann und darin unterstützt wird oder ob anderswo ein Kind mit 8 Jahren schon das Auskommen der Familie mit erwirtschaften muss. Und unser Einfluss darauf erscheint dabei sehr begrenzt zu sein.

Mit dem österlichen Vertrauen in Gottes Liebe, die stärker ist als alle lebensfeindlichen Kräfte sind wir eingeladen, uns ganz von dieser Liebe leiten zu lassen. Nichts Anderes geschieht, wenn Menschen sich auf diese Liebe einlassen und sich taufen lassen bzw. getauft werden. Sich in den Machtbereich der Liebe Gottes zu stellen und sich seiner Gerechtigkeit anzuvertrauen, bedeutet dann auch nach dem neuen Leben zu suchen, den Osterglauben mit all den Zweifeln und Fragen weiter zu entwickeln.

Denn nichts ist einfach fertig. Wir müssen jetzt auch das Leben neu entdecken, was ist wirklich wichtig. Wie bekommen die tatsächlich wichtigen Berufe in unserer Gesellschaft ihre Wertschätzung, die ihnen gebührt. Wie schaffen wir es, niemanden zurück zu lassen? Niemanden von unseres Lieben, von denen, die gefährdet sind und niemand von denen, die unsere Nächsten sind, weil sie auch Gottes Kinder sind – egal wo sie geboren wurden.

Im Netzwerk "Seebrücke" sammeln sich viele Menschen, die sich engagieren und helfen, dass die Menschenwürde nicht an den Grenzen Europas untergeht. Unter dem Motto: "Leave no one behind" ("Lass niemanden zurück") suchen sie einen Ausweg für Menschen in den hoffnungslos überfüllten Flüchtlingslagern. Einen Ausweg zuerst für die Schwächsten, die Kinder. Das stellt auch uns vor die Frage, was jetzt wichtiger ist: zu betrauern, dass wir gerade auf den griechischen Inseln keinen Urlaub machen können, oder Flüchtlingskindern von dort eine Hoffnung und eine Zukunft zu geben und daran zu arbeiten, wie viele dieser Menschen wir gut und sicher auch bei uns in der Stadt aufnehmen können.

Spenden Sie, egal ob über die Katastrophenhilfe der Diakonie oder das Netzwerk "Seebrücke". Es kommt dort an, wo es gebraucht wird und macht deutlich, wir sind nicht die einzigen, die einen Weg aus der Krise suchen, und uns verbindet die Hoffnung, dass mehr Liebe und Gerechtigkeit in unserer Welt Raum gewinnt.