MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zu einem versuchten Raub ist es am Samstagabend gegen 19.50 Uhr in einem Supermarkt in der Markendorfter Straße in Frankfurt gekommen.

Gegen 19.50 Uhr befand sich in dem Supermarkt eine unbekannte männliche Person, die dem Anschein nach Waren erwerben wollte. Als die Person diese Waren an der Kasse ausgepackt und die 50-jährige Kassiererin die Kasse geöffnet hatte, forderte diese Person unter Vorhalt eines kleinen Messers die Herausgabe des Bargeldes. Die Kassiererin verweigerte dies und rief gleichzeitig laut nach ihrer Kollegin. Der Täter ließ daraufhin seine Waren und den Einkaufswagen zurück und flüchtete in Richtung Puschkinstraße. Hierzu benutzte er offensichtlich sein vor dem Supermarkt abgestelltes Fahrrad. Zwar versuchte ein aufmerksamer Zeuge noch den Täter mit seinem Auto zu verfolgen, jedoch ohne Erfolg.

Der Täter war ungefähr 1,80 bis 1,90 Meter groß und trug ein schwarzes Kapuzenshirt sowie ein grünes Tuch.