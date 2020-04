MOZ

Prenzlau (MOZ) Nach einem Angriff auf zwei Männer ermittelt die Kriminalpolizei in Prenzlau. Am Samstagabend hatte ein silberfarbener VW neben den beiden 21 und 23 Jahre alten Opfern gestoppt. Während der Fahrer im Wagen blieb, stiegen drei Männer aus, von denen einer eine Pistole in der Hand hielt. Einem der angegriffenen Männer wurde Reizgas ins Gesicht gesprüht. Es kam zur Schlägerei. Die beiden attackierten Männer konnten fliehen und sich in einen nahen Imbiss retten. Die anderen Männer verfolgten sie, es kam laut Polizei aber zu keinen weiteren Angriffen, weil eine Streife des städtischen Ordnungsamtes auftauchte und dies verhinderte. Das Trio flüchtete Richtung Winterfeldstraße.