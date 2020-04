Wer erkennt sich oder eine Person auf dem abgebildeten Foto wieder? Das Foto wurde in der Schule in Zwota-Zechenbach gefunden. Es zeigt Schüler aus Potsdam-Rehbrücke im Jahr 1953. © Foto: privat

Egbert Neubauer

Havelland Wer erkennt sich oder eine Person auf dem abgebildeten Foto wieder? Das Foto wurde in einem Fotoalbum der Schule in Zwota-Zechenbach gefunden. Es handelt sich bei den abgebildeten Personen um Schüler aus Potsdam-Rehbrücke die im Juli 1953 ihre Ferien im Vogtland an dieser Schule erlebt haben. Zum Programm des Ferienlagers gehörten Wanderungen zur Talsperre Muldenberg, zur Jugendherberge auf dem Aschberg, Kräuter sammeln und vieles andere.

In der Widmung des Albums lassen sich die Namen: Rosemarie Nicolaus, Hildegard Kuschmaneff, Christel Leumann, Margarete Ziegelsdorf lesen. Sie sind nützliche Hinweise zur weiteren Identifizierung und Erinnerung. Gern würden die Heimatforscher aus Zwota mit den Gästen von damals Kontakt aufnehmen, um gemeinsam mit den Erinnerungen der einstigen Schüler zu forschen.

Kontaktaufnahme über Thorald Meisel unter 037467/59815340 oder direkt an den Heimatverein Zwota, Schlosserberg 20 in 08267 Zwota bzw. telefonisch unter 037467/25646 oder via E-Mail an heimatverein@zwota.de.