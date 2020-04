MOZ

Neuhof/Glambeck (MOZ) Auf der Suche nach Umweltsündern ist derzeit die Polizei nach einem Fall in Neuhof. An einem Waldweg zwischen Neuhof und Glambeck hatten Unbekannte einen Lastwagen mit einer großen Menge Styropor und Dachpappe entladen. Zeugen hatten die Polizei am Sonnabend darüber informiert. Diese konnte vor Ort Spuren sichern. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zum Fahrer und zum Lkw.