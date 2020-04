MOZ

Angermünde (MOZ) Einbrecher haben in Angermünde aus einer Gartenlaube zwei Kunststofffenster ausgebaut. Zugang zur Kleingartenparzelle am Mürower Weg hatten sie sich verschafft, indem sie den Maschendrahtzaun aufschnitten. Danach brachen die Eindringlinge die Laube auf, aus der sie auch noch ein defektes Elektromobil, das als Gehhilfe dient, mitnahmen. Der Gartenbesitzer hatte den Einbruch am Samstagnachmittag bemerkt.