Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Mehr als ein Drittel der Menschen, die im Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert waren, sind inzwischen bereits wieder genesen. Das teilte Kreissprecherin Britta Avantario am Sonntag mit.

Demnach ist laut den neuesten Informationen zwar inzwischen eine weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert, was die Gesamtzahl aller bisherigen Fälle im Kreis auf 43 erhöht. Am Freitag waren es noch 42 registrierte Fälle. Allerdings stieg auch die Zahl der genesenen Patienten von zuletzt 12 auf nunmehr 15 an. Avantario wertete dies als positive Entwicklung bei den Fallzahlen.

Noch immer muss derweil eine Person, die stationär behandelt wird, aufgrund der Schwere des Krankheitsverlaufs beatmet werden. Aktuell befinden sich im Kreis wegen einer Infektion mit dem Coronavirus sechs Menschen in stationärer Behandlung, einer mehr als noch am Freitag.

Seit dem Beginn der Pandemie wurden in Ostprignitz-Ruppin knapp 1 000 Tests auf das Sars-CoV-2-Virus vorgenommen.

