Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein neuer Corona-Infizierter kam am Wochenende in Frankfurt dazu, so dass die Zahl auf 23 laborbestätigte Corona-Infizierte anstieg. Ebenfalls, laut Pressestelle der Stadt, stieg bis Sonntagmorgen die Zahl derer, die zurzeit in häuslicher Isolation leben, um fünf, auf insgesamt 18 an. Diese Verdachtsfälle, so Stadtsprecher Uwe Meier, blieben 14 Tage in häuslicher Isolation. Weiterhin galten am Wochenende 18 Corona-Patienten als geheilt.