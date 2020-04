Hymne des NS-Widerstands: Das Moka Eftio Orchestra mit Nikko Weidemann nahm in der Baracke 38 in Sachsenhausen das Moorsoldatenlied auf. © Foto: Screenshot

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Mit Videobotschaften erinnert die Gedenkstättenstiftung an die Befreiung der Konzentrationslager Sachsnenhausen und Ravensbrück. Weil sämtliche Gedenkveranstaltungen ausfallen mussten, schickten die Gäste ihre Reden als Videos, die unter www.stiftung-bg.de abgerufen werden und nun ein breites Publikum erreichen können.

Neben der Erinnerung an die mehr als 20 000 Menschen, die allein im Lager Sachsenhausen umkamen, werden in den Redebeiträgen stets Bezüge zur Gegenwart gezogen. "Wenn Gedenken als ‚Schuldkult’ diffamiert wird, wenn Opfer zu Tätern gemacht werden, dann können wir Deutsche das nicht schweigend hinnehmen", sagte Außenminister Heiko Maas, der am Sonntag mit seinem polnischen Amtskollegen Jacek Czaputowicz eigentlich in Sachsenhausen 20 Überlebende der KZ-Haft treffen wollte. Maas rief dazu auf, laut zu sein, wenn heute wieder Juden, Sinti und Roma angegriffen werden. "Solidarität mit den Opfern und mutig sein gegenüber den Tätern, das heißt erinnern heute", sagte Maas.

Der 95-jährige Überlebende Bernt H. Lund aus Norwegen, Vorsitzender des Internationalen Sachsenhausenkomitees, sagte, die Angriffe auf Juden in Halle und auf Muslime in Hanau seien "nicht hinnehmbare Zeichen des Hasses gegenüber Minderheiten, die uns an den Nationalsozialismus erinnern". Es dürfe keine Toleranz für rassistische Ideologien und Xenophobie geben, das sei eine der Lehren aus Sachsenhausen. Lund rief alle Menschen in der Welt auf, innezuhalten und darüber nachzudenken, welche Lehren wir aus der Geschichte ziehen können.

Der Forderung, nicht zu vergessen, schloss sich auch EU-Parlamentspräsident David-Maria Sassoli in einer Botschaft an. Ministerpräsident Dietmar Woidke sagte, er sei tief traurig, dass Juden in Deutschland heute wieder Angst hätten. Jeder von uns müsse sich mit der Geschichte auseinandersetzen und an die Opfer erinnern. Denn es gelte: "Nie wieder!"

Eigentlich hätte das aus der Fernsehserie "Babylon Berlin" berühmt gewordene Moka Efti Orchestra am Sonntag in der Gedenkstätte Sachsenhausen spielen sollen. Weil alle Veranstaltungen zum 75. Jahrestag der Befreiung abgesagt wurden, nahm die Band in der Baracke 38 das Moorsoldatenlied auf. Dieses von Leid und Hoffnung geprägte Musikstück, das 1933 im Konzentrationslager Börgermoor bei Papenburg im Emsland entstand, wurde zur Hymne des nationalsozialistischen Widerstands. Wie es heute in einer Häftlingsbaracke eindringlich gespielt wird, lohnt das Zuhören. Das Video ist auf der Seite der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten www.stiftung-bg.de nachzuhören. Dort sind auch die Videobotschaften zu hören, die eigentlich als Redebeiträge zu den Gedenkveranstaltungen geplant waren.

Stiftungsdirektor Axel Drecoll betont in seinem Beitrag, dass zur Aufarbeitung immer die der Zukunft zugewandte Beschäftigung mit den NS-Verbrechen gehöre. Gerade in diesem Jahr sei das Erinnern so wichtig, "weil wir wieder mit rechtsextremen und rechtspopulistischen Tendenzen zu kämpfen haben". "Für die Zukunft ist die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen im Sinne eines von Respekt getragenen, rechtsstaatlichen, solidarischen Miteinanders, das auf Vielfalt und der Anerkennung von Vielfalt beruht, so wichtig wie noch nie zuvor". sagte Drecoll.

Durch Wunder überlebt

Richard Fagot, 1936 im polnischen Łódz geboren, verbrachte Jahre seiner Kindheit im jüdischen Ghetto und in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Ravensbrück. In seiner Videobotschaft aus der Hausquarantäne in Tel Aviv erinnert er an die Zeit von Hass und brutaler Unterdrückung während des NS-Regimes. Er habe die beiden Konzentrationslager nur durch Zufälle und Wunder überlebt.

Polens Außenminister Jacek Czaputowicz erinnerte daran, dass Polen zur größten Gruppe der Inhaftierten in den Konzentrationslagern gehörten. Den Opfern und ihren Familien sei man die Erinnerung schuldig. "Sie ist ein wichtiger Teil der Beziehungen zwischen Polen und Deutschland, unserem wichtigsten Nachbarn und Partner", sagte Czaputowicz. Er dankte Bundesaußenminister Heiko Maas, dass er die deutsche Verantwortung für die Verbrechen im Zweiten Weltkrieg klar anerkenne. Czaputowicz betont zugleich, dass die polnische Armee durch ihren Kampf an der Ostfront einen Anteil an der Befreiung gehabt habe. Polnische und russische Soldaten hatten das Lager Sachsenhausen vor 75 Jahren befreit.

Auch der Präsident des EU-Parlaments, der Italiener David-Maria Sassoli, schickte anstelle seines Besuchs in Oranienburg eine leidenschaftlich gesprochene Botschaft per Video. Die Forderung nach dem Nie-Wieder zähle zu den Gründungsfundamenten der Europäischen Union. Dazu gehöre auch die Annahme, dass alle Menschen gleichwertig seien. "Vielfalt und Freiheit müssen verteidigt werden, wann und wo immer diese gefährdet sind. Antisemitismus muss auf der ganzen Welt bekämpft werden", sagte Sassoli. Er lächelte, als er anfügte, "wir müssen stark zusammenstehen". Denn dieser Satz lässt sich auch auf die aktuelle Corona-Krise und die Krise der EU beziehen.

Mitschuld der Bevölkerung

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle betonte ebenfalls die Bedeutung Europas. Nur in einem friedlichen Zusammenleben seien wir vor Rassismus und Antisemitismus sicher. Manja Schüle erinnerte auch daran, dass die "panoptischen Alpträume" in den Konzentrationslagern nicht nur durch grausame Täter möglich geworden seien. Viele Teile der damaligen Gesellschaft leisteten ihren schrecklichen Anteil.

Neben den politischen Botschaften und Grußworten gewährt die Stiftung auf ihrer Homepage auch Einblicke in Kunstwerke und Arbeiten, die zum Jahrestag vorbereitet wurden. Die Künstler Sophia Hirsch und Johannes Mundinger erklären zum Beispiel das von ihnen geschaffene Triptychon, das an der Lagermauer Sachsenhausens angebracht wurde. Bernt Lund, der Präsident des Internationalen Sachsenhausen-Komitees, empfiehlt den Besuch ehemaliger Konzentrationslager: "Dort können wir viel lernen." Lunts Stellvertreter Andreas Meyer sagte, Sachsenhausen sei "ein Ort des Lernens, der Bildung, der Herzensbildung".