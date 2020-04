Eckhard Handke

Neuruppin Seit Samstag ist der Wochenmarkt auf dem Neuruppiner Schulplatz auch wieder am Wochenende für seine Besucher geöffnet. Zum Auftakt konnten die Kunden an zehn Ständen einkaufen, darunter auch zwei Anbieter mit frischem Spargel.

Langjähriger Händler am Start

Auch Volker Metz vom Obst-und Gemüsehof aus Strubensee ist nun wieder beim Wochenendmarkt dabei. Spargel gehörte diesmal allerdings noch nicht zum reichhaltigen frischen Gemüseangebot des Familienunternehmen Metz. "Den besten Spargel der Region gibt es erst kommenden Samstag bei mir", scherzte Volker Metz, der gerne auch mal mit seinen Stammkunden flirtet und seit mehr als 30 Jahren mit Leib und Seele Markthändler ist.

Breites Angebot

Auch Honig, Fisch, Kräuter und Salate wurden von den vertretenen Markthändlern am Samstag angeboten. Für eine kleine Pause und Plausch am Kaffestand im geforderten Abstand war ebenfalls gesorgt. Am Marktstand von Inken Rendler aus Rohrlack gab es neben Kräutern erstmalig auch Mundschutzmasken. Diese hatte ihre Schwiegermutter Herta Rendler genäht. "Zuerst hatte ich die Masken nur für die Familie genäht, die ersten Versuche waren noch nicht so zufriedenstellend. Doch dann habe ich in der Zeitung diese Schnittmuster entdeckt und gleich ein paar mehr genäht", erzählte sie. Kundin Herta Gessinger besorgte sich gleich zwei dieser Masken aus farbig gemusterten Stoff, die man bei 60 Grad Celsius auch wieder in der Waschmaschine reinigen kann. "Eine schenke ich meinem hilfsbereiten Nachbarn und eine ist für mich", freute sich die Seniorin. Die Einhaltung von Abständen hielten die Marktbesucher ohne jede Markierung äußerst diszipliniert ein.