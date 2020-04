MOZ

Eberswalde (MOZ) Bei einem Unfall in Eberswalde ist ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der 65 Jahre alte Mann war am Freitag in der Fritz-Weineck-Straße von einem Toyota erfasst worden.

Der 50-jährige Autofahrer war beim Ausparken aus einer Parktasche in den fließenden Verkehr gefahren und hatte den vorbeifahrenden Radler offenbar übersehen, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte.

Rettungskräfte brachten das Unfallopfer ins Krankenhaus.