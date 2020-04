René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) In den Niederlanden sind sie be-, in Deutschland eher unbekannt: Automaten, aus denen man Essen kaufen kann. Bei den Holländern sind die Snacks zum direkten Verzehr zubereitet – beim neuen Lebensmittel-Automaten in Kliestow sind die Produkte dagegen aus regionaler Herstellung – und eher für den Frühstücks- oder Abendbrottisch geeignet, als zum direkten Genuss. Rindersalami, Bierschinken, Jagdwurst oder auch Kalbsleberwurst sind seit März im gekühlten Automaten direkt am Radweg der B5 nach Lebus zu finden.

Vor drei Jahren sind Kathrin und André Stürmer von der Agrar-Erzeugergemeinschaft Kliestow GbR in die Direktvermarktung eingestiegen. Der erste Milchautomat in der Region, mit frischer, unbehandelter Milch direkt aus der Produktion, war sozusagen ihr erster Coup. "Der Erfolg hat uns anfangs selbst ein wenig überrascht", erzählt Kathrin Stürmer. Mehrere hundert Liter täglich wurden ihnen abgekauft. Im Vergleich zur gesamten Produktion des Agrarbetriebs von über 5000 Litern Milch pro Tag eher wenig. Für den Direktvertrieb jedoch viel. "Wir waren damals nur mit Nachfüllen beschäftigt", lacht die Landwirtin. Vor der Milchzapfsäule gab es lange Schlangen. Mittlerweile hat sich die Nachfrage auf gutem Niveau stabilisiert. Viele Kunden schätzen die frische Milch unter anderem, weil sie daraus selbst Quark herstellen können. "Das klappt mit H-Milch nicht gut", so Kathrin Stürmer.

Regelmäßig komme auch eine syrische Familie vorbei, die aus der Milch Käse, ganz landestypisch nach Rezepten ihrer Heimat, herstelle. Anfangs sei Ehemann André Stürmer noch skeptisch gewesen, als es um den Milchautomaten ging. Doch beim neuen Automaten mit Agrarprodukten aus regionaler Herstellung war er der Ideengeber. Verarbeitet werden Rinder aus Weidehaltung, die rund um den Kliestower Hof auf den Wiesen grasen. Von einem regionalen Fleischer werden die Ochsen nach dem Schlachten zu Wurst verarbeitet. Zusätzlich haben sich die Kliestower noch Partner aus der Region ins Boot geholt. Der Honig etwa kommt von den Bienen der Booßener Imkerei Philipp, die Eier im Automaten aus Briesen. "Vor Ostern waren die sogar ausverkauft", lächelt Kathrin Stürmer. Allerdings konnte wegen kurzer Lieferwege auch schnell für Nachschub gesorgt werden.

Nachfrage steigt in Krise

Überhaupt konnten die Kliestower von dem einen oder anderen Engpass im Handel profitieren. Wenn die Milch im Supermarkt alle war, wurde die Zapfanlage verstärkt angesteuert. Um ein Viertel habe sich die Nachfrage erhöht. Gleiches gelte bei den Kartoffeln, die in Fünf-Kilogramm-Säcken aus Görzig von Bauer Schulze im Automaten angeboten werden. Hier sei ebenfalls die Nachfrage angestiegen. Für Radfahrer gab die Familie zusätzlich Schorlen, Radler oder Softgetränke heraus.

Tochter Carolin Stürmer tritt in die Fußstapfen der Agrarfamilie und studiert in Dresden Agrarmanagement. Sie hat ihre Eltern in der Automatenidee bestärkt. "Sicherlich ist die Direktvermarktung für viele Betriebe in der Zukunft ein guter Weg Einnahmen zu generieren", findet sie. Ihre Bachelorarbeit befasst sich ebenfalls mit dem Thema Direktvermarktung. In einer Umfrage fragt sie Frankfurter, ob sie auch frisches Fleisch im Automaten kaufen würden – und wenn ja, in welchen Packungsgrößen.