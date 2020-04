Klaus D. Grote

Hennigsdorf (MOZ) Im Hennigsdorfer Asylbewerberheim wurde bei einer umfangreichen Testreihe aller Bewohner bei 18 Personen eine Infektion mit dem Covid-19-Erreger festgestellt. Zuvor war das Virus bei einer Reinigungskraft festgestellt worden. Landrat Ludger Weskamp (SPD) kündigte am Wochenende an, die Forderung der Grünen-Kreistagsfraktion, im Heim lebende Pflegekräfte in Hotels und Pensionen unterzubringen, prüfen zu wollen. Dazu werde es Gespräche mit dem Kreistagsfraktionen und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne) geben.

Alle Bewohner des Asylbewerberheims seien mit Schutzmasken ausgestattet worden. Sie würden mit Lebensmitteln versorgt und würden von Sozialarbeitern betreut, teilte die Kreisverwaltung am Sonntagabend mit. Mehr als 220 Personen, Heimbewohner, Sozialarbeiter und Mitarbeiter einer Reinigungsfirma und des Wachschutzes, wurden am Freitag untersucht, nachdem eine Reinigungskraft positiv auf das Virus getestet worden war.

Bis Sonntag, 19. April, 10 Uhr, wurden in Oberhavel 177 Menschen positiv auf das Virus getestet. 63 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, zehn Personen müssen stationär behandelt werden. Fünf Personen sind verstorben. 99 Personen sind bereits geheilt. Entsprechend gibt es aktuell 73 Erkrankte im Landkreis. In der Statistik noch nicht berücksichtigt sind die 18 Fälle aus dem Heim in Hennigsdorf.

Die Covid-19-Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im Kreis: Hennigsdorf (32), Oranienburg (31), Hohen Neuendorf (29), Velten (17), Glienicke (17), Oberkrämer (12), Mühlenbecker Land (10), Birkenwerder (6), Löwenberger Land (6), Leegebruch (5), Liebenwalde (5), Zehdenick (5) und Amt Gransee (2). In Fürstenberg/Havel und Kremmen gibt es keine gemeldeten Fälle.

1 214 Oberhaveler befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne, weil sie begründete Verdachtsfälle sind. Bislang wurden 1 047 Menschen negativ auf das Coronavirus getestet, bei 167 Personen steht das Testergebnis noch aus.

Am Sonnabend meldete der Kreis, dass eine erkrankte Asylbewerberin in der Berliner Charité behandelt werde. Das Gesundheitsamt hatte zum Schutz der Bewohner der betroffenen Häuser diese zunächst unter Quarantäne gestellt und die Bewohner mit Schutzmasken ausgestattet. Am Freitag war direkt vor Ort eine Testung durchgeführt worden. "Der Aufbau einer separaten Teststrecke für diese hohe Personenzahl mit nur sehr kurzer Vorlaufzeit und unter Berücksichtigung der bestehenden Sprachbarrieren war einer enorme logistische Herausforderung", sagte Landrat Ludger Weskamp (SPD). Er lobte die Zusammenarbeit und die Kooperation der Geflüchteten und kündigte an, weiterhin transparent zu informieren. "Wir befinden uns jetzt in einer sehr dynamischen Phase", sagte Weskamp.

Unterstützung bei der Testung im Heim habe es von den Oberhavel Kliniken der Praxis Schiffer sowie vom LADR Laborverbund in Hennigsdorf, außerdem von den Sozialarbeitern vor Ort, der Polizei und dem Wachschutz gegeben.

"Unser oberstes Ziel ist es, eine Ausbreitung des Virus zu verhindern", sagte Amtsarzt Christian Schulze. Die bereits positiv auf das Coronavirus getesteten Personen hat der Landkreis sofort von den anderen Bewohnern isoliert und anschließend in einer separaten Unterkunft an einem anderen Standort im Landkreis untergebracht, so dass weitere Infektionen unterbunden werden können. Wie bei allen anderen positiv getesteten Personen hat das Gesundheitsamt für sie und ihre Kontaktpersonen eine häusliche Isolation angeordnet. Für ihre Versorgung und Betreuung ist selbstverständlich gesorgt. Wegen der positiven Tests bei Geflüchteten musste für ein weiteres Gebäude in Hennigsdorf eine vorläufige Quarantäne durch das Gesundheitsamt angeordnet werden. Aktuell würden die engen Kontaktpersonen des Patienten ermittelt.

