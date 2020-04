Eva-Martina Weyer

Klein Ziethen (MOZ) Jetzt wird der Bau des Radweges an der B 198 von KleinZiethen bis zum Ziethener Kreuz in Angriff genommen. Danach erfolgt der Umbau des Kreuzes sowie die Deckenerneuerung der L 200, also der Straße nach Eberswalde. Darüber hat der Landesbetrieb Straßenwesen informiert. Über 1,4 Millionen Euro sollen die Bauarbeiten kosten. Ab dem 27. April richtet die Firma Matthäi die Baustelle ein und will in den ersten Maiwochen mit den Arbeiten am Radweg beginnen. Anfang der Sommerferien soll der Radweg nutzbar sein.

Lkw- und Pkw-Verkehr leiden

Längst regt sich Protest. Während sich Angermünde über den Radweg freut, da Ortsteile der Stadt einen direkten Nutzen davon haben, zweifeln Schwedter Stadtverordnete die Sinnhaftigkeit des Radwegebaus an. Die Bauarbeiten am Ziethener Kreuz seien wesentlich durch Wegebeziehungen des überregionalen Radwegenetzes motiviert. "Dagegen verbessert sich die Situation für den Lkw- und Pkw-Verkehr in keiner Weise", ist SPD-Fraktionschef Mirko Schinschke überzeugt. "Die Verbesserung der Straßenanbindung der Region Schwedt muss Priorität bekommen."

Doch davon keine Spur: Im Juli wird die Fahrbahn der L 200 zwischen der Kreisgrenze und dem Ziethener Kreuz unter Vollsperrung erneuert. Danach wird das gesamte Ziethener Kreuz umgebaut. "Dadurch werden die Konfliktpunkte zwischen den verschiedenen Verkehrsströmen entschärft. Es entsteht eine moderne, verkehrssichere Kreuzung", versichert Hans-Jürgen Otte, Sachgebietsleiter beim Landesbetrieb Straßenwesen.

Ehe es soweit ist, gibt es Vollsperrungen: Im Juli für die L 200, in den zweiwöchigen Herbstferien für die B 198. Im Anschluss an die Sperrung der B 198 gibt es eine halbseitige Sperrung mit Ampelregelung. Die Schwedter Stadtverordneten haben deshalb Bürgermeister Jürgen Polzehl beauftragt, sich beim Minister für Infrastruktur für einen Ausbau der B 198 mit mehreren dreispurigen Abschnitten einzusetzen. Die Landrätin, benachbarte Bürgermeister und die IHK sollen mit einbezogen werden.

Eine monatelange Vollsperrung müsse ausgeschlossen werden. Die Stadtverordneten haben noch den stagnierenden Ausbau dieser Straße im Hinterkopf, bei dem sich nichts regte auf der Baustelle. Jürgen Polzehl hat den Auftrag der Stadtverordneten erfüllt und schreibt: "Eine leistungsfähige Straßenanbindung an die A 11 in Richtung Berlin ist für den Industriestandort Schwedt von existenzieller Bedeutung. Es ist nicht erkennbar, dass derzeit alle Belange, insbesondere die des Wirtschafts- und des Pendelverkehrs, Berücksichtigung gefunden haben." Polzehl bittet darum, er möge in die Planung einbezogen werden, damit er Interessen der Schwedter bei der Organisation der Verkehrsführung während der Bauzeit vertreten kann.

Angermündes Bürgermeister Frederik Bewer sagt: "Die Einschränkungen und vor allem die inakzeptable Dauer des bisherigen Ausbaus haben hoffentlich bei den Verantwortlichen ein Bewusstsein hinterlassen, welches eine Wiederholung vermeidet. Das kann und darf angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen für die gesamte Region nicht mehr der Maßstab sein. Ich hoffe, dass bei Durchführung der jetzt geplanten Baumaßnahme zu erkennen ist, dass wirklich alles daran gesetzt wird, den Zeitraum so kurz wie möglich zu halten. Sobald wieder verwaiste Baustellen erkennbar sein sollten, wird sich die Region zu Wort melden."