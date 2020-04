Homeschooling: Zwölftklässler Christoph Gerasch hat in den vergangenen Wochen vor seinem Computer am heimischen Schreibtisch für die Prüfungen gebüffelt, die heute beginnen. © Foto: privat

Gaudi-Abschied in Kurzform: Am 18. März, ihrem unerwartet frühen letzten Schultag, haben die Seelower Abiturienten einen Mottotag veranstaltet. © Foto: Nicole Höschel

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Sie sind am Morgen des 20. April zu verschiedenen Zeiten, also gestaffelt an den Eingang des Seelower Gymnasiums bestellt – die neun Zwölftklässler, die ihre schriftliche Abschlussprüfung in Geschichte schreiben. Die angehenden Abiturienten sind die ersten Schüler, die die Schule nach knapp fünf Wochen wieder betreten dürfen. Sie tun das mit sehr gemischten Gefühlen, bestätigen Nicole Höschel und Christoph Gerasch. Die beiden Seelower sind unter den Neun, die die Abi-Prüfungen des "Corona-Jahrgangs" 2020 eröffnen.

"Ich fühle mich schon ziemlich unsicher", sagt Nicole Höschel, vor allem mit Blick auf die Prüfung in ihrem "Angstfach" Mathe. In dem sei das digitale Lernen für sie besonders schwierig gewesen, habe ihr der direkte Kontakt zum Lehrer, der einen Rechenweg auf dem Papier erklärt oder einen Fehler korrigiert, gefehlt, so die Zwölftklässlerin.

Seit fünf Wochen lernt sie, wie alle anderen Schüler des Gymnasiums auf den Seelower Höhen, über die digitale Lernplattform "Moodle" . Die war ihnen zum Glück bekannt, "aber wir hatten sie zuvor längst nicht so intensiv genutzt wie jetzt", sagt Christoph Gerasch. Der (nach einem Auslandsschuljahr – in Alaska!) schon 19-Jährige geht "gut vorbereitet", wie er meint, in die Prüfungen.

Er habe sich von dem bundesweiten Hin und Her zu den Abi-Prüfungen nicht irritieren lassen, sei überzeugt gewesen, dass diese stattfinden und habe nach dem 18. März "einfach angefangen, zu lernen", sagt der Seelower. Er braucht Bestnoten, denn sein Studienwunsch steht fest: Medizin. Die Hürden für die Zulassung sind da hoch.

Viel neuen Stoff haben die "Zwölfer" durch den früheren letzten Schultag – am 18. März statt 3. April – wohl nicht versäumt. Aber immerhin ihren "Abifetz" in der Turnhalle, auf den sich die 34 Schülerinnen und Schüler dieses besonderen Jahrgangs so gefreut hatten. Er sollte unter dem Corona-gepägten, medizinischen Motto "Re-Abimation: Operation Abschluss" stehen.

Ein Video war schon gedreht, Tänze waren einstudiert, diverse Spiele mit Lehrern geplant, berichtet Nicole Höschel. Am 18. März gab es eine Notvariante des Abifetz, einen Mottotag, zu dem die Zwölfer in Maleranzügen und mit Mundschutz erschienen.

Wer nun meinte, Homeschooling hieße langes Ausschlafen und lernen, wann es gerade passt, sah sich getäuscht: "In Mathe mussten wir zum Beispiel um 8 Uhr vorm Rechner sitzen und 9.45 Uhr die Lösungen als pdf oder Foto schicken", sagt Nicole.

Einig ist sie sich mit Mitschüler Christoph: "Unsere Lehrer haben uns in dieser für uns alle besonderen Situation so gut es ging, unterstützt", sind die Schüler dankbar. Von Oberstufenkoordinator Wolf Berner habe es regelmäßig Informationen gegeben. "Die meisten Lehrer haben uns auch ihre privaten Telefonnummern gegeben, weil sich im Gespräch halt doch manche Frage schneller klären lässt", sagt Christoph Gerasch.

Ihre Mitschüler, zu denen ihnen "der Kontakt sehr fehlt", wie Nicole Höschel betont, werden die Prüflinge auch am Montag und den anderen Prüfungstagen nur mit Abstand sehen: Pro Prüfungsraum sind, je nach Größe, nur bis zu fünf Schüler zugelassen, Direktkontakt ist verboten.

Abiball steht in den Sternen

Bis zum 15. Mai sollen alle, auch die mündlichen Abi-Prüfungen, "über die Bühne" sein. Ob es den für den 13. Juni im Seelower Kulturhaus geplanten Abiball geben wird, ist noch unklar. "Da könnte sich auszahlen, dass wir so ein kleiner Jahrgang sind. Mit einem beschränkten Personenkreis gilt der Ball vielleicht nicht als Großveranstaltung", hofft Christoph. "Wir haben zwei Jahre lang Geld dafür gesammelt, vor allem durch Catering und Kuchenverkauf bei Veranstaltungen in der Schule und Stadt", sagt Nicole und hofft, dass der Ball stattfinden kann.

