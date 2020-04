Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Nachdem in der Fachklinik und Moorbad Bad Freienwalde vor zwei Wochen bei einer Ärztin und einem Patient das Coronavirus nachgewiesen wurde, haben Gesundheitsamt und Klinikleitung die vorübergehende Schließung des Hauses vereinbart. Nach zwei Wochen Leerstand fährt die Klinik allmählich wieder hoch. Heute reisen die ersten zehn Patienten an. Nach und nach füllt sich das Haus. "In der ersten Woche werden es 30 sein, in der darauffolgenden Woche weitere 30", sagte Verwaltungsleiterin Kristin Schröder-Kolew am Freitag. Ob die Zahl weiter steigt oder auf diesem Nieveau beschränkt wird, hänge vom Gesundheitsamt ab, mit dem die Klinik eng zusammenarbeite.

Behandelt werden nur Patienten mit Anschlussheilbehandlung nach OPs, Schulter- oder Hüftbrüchen oder akuten Bandscheibenvorfällen. Chefarzt Dr. Hardy Limburg rechnet mit 60 Patienten bis in den Mai hinein.

Therapie ohne Einschränkungen

Wer in dieser Woche seine Therapie beginnt, habe vor zwei Wochen abgebrochen. Es seien aber auch neue Patienten dabei. Selbstzahlende Kurgäste werden derzeit nicht angenommen. "Die Therapie findet ohne Einschränkungen statt", betonte der Chefarzt. Sie nehme aber mehr Zeit in Anspruch, da Gruppen auf drei Menschen beschränkt bleiben. Auch im Sportraum müsse der Abstand gewahrt bleiben.

Jeder Neuankömmling erhalte 24 Stunden vor der Anreise einen Anruf und werde befragt, so der Chefarzt. Die Klinikleitung will sicher sein, dass niemand mit einer Infektion anreist. Die Klinik hat sich selbst strenge Hygienevorschriften, mehr Abstand in der Therapie und im Essensraum verordnet. Auch die Mitarbeiter seien angehalten, bei einer Erkältung oder auch nur einem Schnupfen, dem man normalerweise keine Bedeutung beimisst, Zuhause zu bleiben, sagte Dr. Hardy Limburg.

Besucher dürften derzeit die Klinik nicht betreten, erklärte der Chefarzt und bittet die Bad Freienwalder um Verständnis. Es herrsche absolutes Besuchsverbot. Auch Kulturveranstaltungen wie die beliebten Moorbadkonzerte des Mandolinenorchesters oder des Handwerker-Männerchors seien alle abgesagt und derzeit nicht möglich. Die Klinik nur den Haupteingang am neuen Kurhaus geöffnet, wo jeder, der das Haus betritt, kontrolliert werde. Alle anderen Eingänge seien verschlossen.

Vorerst keine Selbstbedienung

Sauna und Schwimmbad bleiben bis auf Weiteres tabu. "Vielleicht können wir das Schwimmbad für unsere Hausgäste bald wieder öffnen, denn das Wasser ist gechlort und damit für Viren tödlich", ergänzte der Mediziner. "Wir öffnen ab Montag auch wieder unsere Küche", fügte er hinzu. Im Essensraum sitzen die Patienten in sicherem Abstand an Einzeltischen. "Sie dürfen sich am Büfett etwas aussuchen, sich aber nicht selbst bedienen", so Kristin Schröder-Kolew. Das Servicepersonal bringt die gewünschten Speisen an den Tisch.

Das Kurmittelhaus sei in Betrieb geblieben, sagte Kristin Schröder-Kolew. in ihrer Funktion als Geschäftsführerin der Kurmittelhaus GmbH. Behandelt werden aber nur ärztlich verordnete Physiotherapien und Massagen. Wellness-Behandlungen seien derzeit nicht möglich. Die neuen Saunen seien geschlossen.

Die infizierte Ärztin weise Symptome einer Corona-Erkrankung auf, sie sei aber Zuhause, sagte der Chefarzt.

