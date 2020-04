Am Grammophon: Klaus Krüger (83) legt noch einmal seine alte Plattensammlung in der Neuenhagener Bibliothek am Grammophon auf. Im Hintergrund lauscht Bibliotheksleiterin Stefanie Reich den nostalgischen Tönen der 1930er-Jahre. © Foto: Jana Reimann-Grohs

Jana Reimann-Grohs

Neuenhagen (MOZ) Es war reine "Detektivarbeit", den richtigen Klaus Krüger aus Altlandsberg aus einer Vielzahl von Namensvettern im Telefonbuch ausfindig zu machen, stöhnt Thomas Mees. Erst beim letztmöglichen war er erfolgreich und konnte sich persönlich für die Hinterlassenschaft bedanken: Krüger schenkt der Bibliothek seine Schellack-Plattensammlung und war dafür extra nach Neuenhagen gekommen. Seit 1944 hatte er die alten Lieder nicht mehr gehört.

Buchpfleger Mees sieht glücklich und zufrieden aus. Gleich wird "schön kratzig und metallisch" die Musik der 1930er-Jahre über das Grammophon der Bibliothek erklingen, kündigt er beim Ankurbeln des Holzkastens an – Mees kann es kaum erwarten, sein Abspielgerät vorzuführen. Noch liegen sieben verschiedene Schellackplatten auf dem Tisch im Lesesaal verteilt, gleich neben den Skulpturen des Leistungskurses von Einstein-Gymnasiasten, deren Kunstwerke hier zusammen mit Bildern bis Ende April ausgestellt sind. Dann erklingt die markante Singstimme von Hans Albers: "Gnäd’ge Frau, komm und spiel mit mir", und beide Männer schwelgen in Erinnerungen an die alte Zeit.

Historische Ausstellungsstücke

Krügers Spende sei "wunderbar für die Einrichtung des Falladamuseums geeignet", findet Mees. Die neu gestalteten Räume soll ab August unter anderem jenes Grammophon zieren, auf dem sich Musik aus der Zeit des Schriftstellers Hans Fallada (Rudolf Ditzen) abspielen lässt, um dessen Jahre (1930-–1932) im Neuenhagener Wohnhaus zu veranschaulichen.

Tage zuvor ließ Krüger von Mees einen alten Schell-Atlas und ein Geschichtenbuch mit Zeichnungen von Wilhelm Busch reparieren. Als Beigabe seiner heutigen Spende hat er ihm zwei historische Ausgaben des weltbekannten Schriftstellers für die angedachte Schaubibliothek mitgebracht. "So haben gleich mehrere etwas davon", sagt der 83-Jährige. Der MOZ-Leser war in einem Artikel vom 18. Februar zum Aufbau des Falladamuseums auf das fehlende Stück zu seinem Besitz gestoßen: ein Grammophon soll in der ehemaligen Stube Rudolf Ditzens zum Einsatz kommen: "Ich hatte das Gefühl, sie gehören hierher und ich kann die Bibliothek unterstützen."

Raritäten sicher verwahrt

Trotz seiner Sammelleidenschaft für ältere Musik – um die 200 Langspielplatten aus vielen Jahrzehnten lagern bei ihm zu Hause – zögerte Krüger nicht lange, sich von seinen kostbarsten Scheiben, unter anderem mit Liedern der Comedian Harmonists, des Tenors Helge Roswaenge und Auszügen der Operette "Die Fledermaus" von Johann Strauß sowie Verdis "Misere", zu trennen. "Die Platten sind teilweise 90 Jahre alt. Ich bin sicher, im Museum existieren sie noch lange weiter."

Das Grammophon der Eltern wurde während des Zweiten Weltkriegs im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg zerstört, erzählt Krüger. Sein Vater war beim Wetterdienst beschäftigt. Er konnte die Bombenangriffe der Alliierten durch den Informationsdienst seines Arbeitgebers absehen und noch vor seiner englischen Gefangenschaft Porzellan und wertvolle Schellackplatten im Keller des Wohnhauses sichern. Der Rest der Familie nahm diesen Familienbesitz nach Kriegsende mit zu den Großeltern – wie seine fünf Jahre jüngere Schwester wurde der damals Achtjährige in Altlandsberg heimisch.

Im Juni steht für Klaus und Monika Krüger die Diamantene Hochzeit an. 1960 haben sie geheiratet, seitens ihrer drei Kinder gibt es inzwischen fünf Enkel. Nur feiern können sie das Jubiläum wohl nicht – bleibt also vorerst nur die schöne Erinnerung.