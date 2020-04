MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Die Polizei ist in der Nacht zu Sonntag wegen eines Falles häuslicher Gewalt in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Ring in Fürstenwalde ausgerückt. Dort stritten ein 44-Jähriger und eine betrunkene 31-Jährige, die sich getrennt hatten, aber noch in einer Wohnung leben.

Die Situation eskalierte derart, dass der Mann die Polizei rief, um eine körperliche Auseinandersetzung zu verhindern. Die Beamten erteilten der Frau einen Platzverweis, den sie zunächst befolgte. Kurz darauf brüllte sie vor der Wohnungstür herum. Die Polizisten nahmen sie in Gewahrsam. Dort musste sie ihren Rausch ausschlafen.