Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Nach dem einstündigen Vortrag ist man erst mal platt. Das Jugendamt von Märkisch-Oderland hat nach Strausberg zu einem Info-Abend für potenzielle Pflegeeltern eingeladen. Also für Menschen, die helfen wollen, indem sie ein Kind aus zumeist schwierigen Verhältnissen aufnehmen. So viel vorab: Von diesen Personen wird sehr viel verlangt, schon bevor es mit der Kinderbetreuung überhaupt losgeht.

Neunmonatiges Verfahren

Nicht zu jung und nicht zu alt sollten sie sein, finanziell abgesichert, aber beruflich nicht zu sehr eingespannt, gute Nerven werden ebenso erwartet wie die Fähigkeit, mit Enttäuschungen umzugehen. Und natürlich sollten Pflegeeltern in der Lage sein, Liebe und Zuneigung zu geben. Etwa neun Monate dauere das Bewerbungsverfahren, sagt Jugendamtsmitarbeiterin Nicolle Thiele. Ungefähr so lange wie eine Schwangerschaft.

Wie andernorts auch, werden in Märkisch-Oderland Pflegeeltern dringend gesucht. Aber nicht um jeden Preis. Deshalb auch gleich der recht herausfordernde Info-Abend. "Das ist keine Werbeveranstaltung, bei der ich erzähle, wie schick und schön alles ist. Das würde uns nichts nutzen", betont die 39-jährige Diplompä­dagogin. Im Bewerbungsverfahren müsse sich im Interesse der Kinder erweisen, ob die Kandidaten als Pflegeeltern geeignet sind.

Pro Jahr werden in Märkisch-Oderland zehn bis 15 Kinder neu in Pflegefamilien vermittelt, mal für kürzere Zeit, mal dauerhaft bis zur Volljährigkeit. "Wir haben nicht genug Pflegeeltern. Der Bedarf ist groß", erzählt Kreis-Sprecher Thomas Berendt.

Bei Carolin Huder in Potsdam-Mittelmark ging nach dem Bewerbungsverfahren alles ganz schnell. "Am Donnerstag wurden wir gefragt. Am Donnerstag darauf hatten wir die Kinder bei uns zu Hause sitzen." Die 52-Jährige hat gemeinsam mit ihrem Partner zwei Flüchtlingskinder in Pflege genommen. Die beiden Jungen (vier und sechs) leben nun bereits seit drei Jahren bei ihnen in Kleinmachnow. Das Leben mit ihnen sei schön, aber auch nicht immer einfach, erzählt Huder. "Der Große ist hochgradig traumatisiert." Er habe viel auf der Flucht erlebt. Das müsse nun aufgearbeitet werden.

2199 Kinder und Jugendliche sind in Brandenburg nach jüngsten Zahlen aus dem Jahr 2018 in einer Vollzeitpflege untergebracht, wie das Jugendministe­rium mitteilt. Wird für ein Kind keine geeignete Familie gefunden, kommt es in eine betreute Wohnform wie etwa ein Heim. 2018 traf das auf 3870 Kinder zu.

Inwieweit ein Kind in einer Pflegefamilie eine neue Bindung eingeht, hänge von seinen Erfahrungen ab. "Pflegekinder haben mindestens einen erheblichen Beziehungsabbruch erlebt, den mit ihrer Herkunftsfamilie", weiß Christian Gunkel, Sozialarbeiter in Potsdam-Mittelmark. "Mit jedem Abbruch steigt das Risiko, das das Bindungsangebot nicht mehr so leicht angenommen wird." Daher sei es wichtig, dass für das Kind schnell eine dauerhafte Perspektive gefunden wird.

Oskar etwa war ein halbes Jahr alt, als er zu Myriam und ihrem Mann in Pflege gekommen ist. Oskar ist nicht sein richtiger Name, aber Pflegemutter Myriam möchte nicht, dass er, wie auch ihr Familienname, in der Zeitung steht. Seit vier Jahren ist der Junge bei dem Ehepaar. "Für uns ist er wie ein eigenes Kind", sagt die 49-Jährige. Da das Paar keine eigenen Kinder bekommen konnte und für eine Adoption zu alt war, bewarben sie sich als Pflegeeltern. An den Anfang erinnert sich die 49-Jährige noch gut. "Man erfährt relativ wenig über das Kind, was es alles erlebt oder welche Krankheiten es hat."

Bei Oskars Mutter wird vermutet, dass sie in der Schwangerschaft getrunken habe, sagt Myriam – ein nicht seltener Fall. Das sogenannte Fetale Alkoholsyndrom zeige sich bei den Kindern erst ab dem fünften Lebensjahr oder noch später immer deutlicher, zum Beispiel durch Konzentrationsschwierigkeiten.

Anders als bei einer Adoption bleibt das Sorgerecht in der Regel bei den leiblichen Eltern oder beim Jugendamt. Einen Antrag auf Übertragung des Sorgerechts ist für Pflegeeltern aber nicht ausgeschlossen. Und noch etwas unterscheidet sich von der Adop­tion: Pflegeeltern müssen jederzeit damit rechnen, dass eine Rückkehr zu den leiblichen Eltern möglich bleibt. Manchmal sind Kinder nur vorübergehende Zeit in der Pflegefamilie. Manchmal bleibt die Bindung aber ein Leben lang.