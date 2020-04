MOZ

Criewen (MOZ) Ein weitgereistes Entenpaar konnte im Nationalpark Unteres Odertal fotografiert und anhand von Markierungen durch Ornithologen zweifelsfrei identifiziert werden. Je eine Krickente aus Frankreich und Portugal wählte das Untere Odertal für eine gemeinsame Rast. Die Schwedterin Edelgard Bookhagen hat sie bei Zützen beobachtet und fotografiert. Später konnten auf den Fotos sogenannte Schnabelmarken festgestellt werden. Diese Markierungen wurden zu wissenschaftlichen Zwecken angebracht und ermöglichen eine Identifizierung der Tiere auch in schwimmender Position.

Die Entdeckung bei Zützen ist für Ornithologen eine schöne Gelegenheit, den Vogelzug nachzuvollziehen. So ist das weibliche Tier am 12. November 2014 nahe der Pyrenäen gefangen und beringt worden. Zuletzt hat man es dort am 2. März beobachtet.

Der Beringungsort des Männchens liegt an der Mündung des Flusses Tajo, dem längsten Fluss der Iberischen Halbinsel, nahe der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Wie auch der Nationalpark Unteres Odertal ist dieses Gebiet für Wasservögel ein unverzichtbarer Rückzugraum.