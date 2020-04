Jörg Hanisch

Eisenhüttenstadt (freier Mitarbeiter) Die Wassersportfreunde warten sehnsüchtig da­rauf, dass sie in die Saison starten dürfen. "Es gibt sich widersprechende Bestimmungen, die ja nun auf Grund der Verlängerung auch weiterhin gültig sein werden, selbst die der Wasserschutzpolizei widersprechen sich", kritisiert Christian Lucko, Vereinschef des Motor­yachtsclubs Eisenhüttenstadt.

So habe der Landrat die Nutzung der Slipanlagen für kleinere Boote, die eigenhändig ins Wasser gebracht werden konnten, erlaubt – die öffentlichen Slipanlagen aber seien vorsorglich mit Betonklötzen blockiert worden. "Das sind alles so Dinge, die an die Macht in Kleinfürstentümern erinnern, jeder Gebietsfürst und Landkreis macht seins", laute die einhellige Meinung im Milenzhafen.

Die Bootsbesitzer verstünden nicht, dass sie zwar die Boote ins Wasser lassen, aber nicht fahren dürfen. "Schon konstruktionsbedingt halten wir die Mindestabstände ein. Wir dürfen bauen, aber nicht fahren. Privatpersonen mit eigenen Steganlagen dürfen fahren, aber nicht bauen. Wo ist da die Logik?", fragt sich auch Peter Burghardt, der darauf verweist, dass die Schleusen in Betrieb sind. Die Frage sei: Für wen? Denn Ansammlungen von Booten davor gelten als Ansammlungen im öffentlichen Raum und sind auch verboten.

Im Milenzhafen sind vereinzelt Skipper beim Arbeiten an den Motoryachten zu sehen. So wie Dieter Alter, der sich aufs Einsetzen der Boote freut. "Dann schwimmen sie wenigstens erst mal und dann werden wir weitersehen", sagt er, bevor er sich wieder seiner Arbeit widmet. Die Vereinsführung hat die Hoffnung auf Ausfahrten noch nicht aufgegeben. Die derzeit 42 Vereinsleute mit ihren 35 Booten sorgen im Milenzhafen für eine gute Auslastung und auch die vier Gastliegeplätze werden gut angenommen. Der Verein hält auf dem Areal auch den Service der "Gelben Welle", eines Qualitätssiegels der Sportschifffahrt, vor.

Auch eine Mitgliederversammlung soll so schnell wie möglich durchgeführt werden. Viele Fragen für 2020 wären zu besprechen, wie zum Beispiel eine neue Stromversorgung und andere Dinge. "Doch das muss jetzt warten", so Christian Lucko. Das Einkranen werde jedenfalls wie geplant in dieser Woche stattfinden. "Danach warten wir eben auf dem Wasser darauf, dass drei Sterne Grün kommen – also dass wir wieder fahren dürfen."

Tatsächlich stellt sich derzeit auch die Lage in den öffentlichen Informationen konträr dar. Entsprechend den Veröffentlichungen der Wasserschutzpolizei ist Sportbootverkehr nicht grundsätzlich verboten. Er sei nicht untersagt, "solange die physischen und sozialen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum reduziert werden", heißt es darin wörtlich. "Auch gegen das Paddeln oder Angeln ist nichts einzuwenden, solange maximal zwei Personen, die nicht zum gleichen Hausstand gehören, beteiligt sind und der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten wird."

Das Liegen mehrerer Boote im Päckchen widerspreche dem Sinn der Verordnung und ist dementsprechend nicht erlaubt. "Die Nutzung von Marinas, Bootsvereinen, Häfen, Wassertankstellen, Werften, Schleusen und anderen Einrichtungen ist … ebenfalls nicht oder nur eingeschränkt möglich. Wer sein Boot allerdings an einem eigenen Liegeplatz hat oder es selbstständig ins Wasser bringen kann, kann es nutzen. Das private Übernachten auf privaten Booten ist erlaubt, auf geschäftlichen hingegen nicht."