Stefan Adam

Schwedt (MOZ) "Das war Mist, aber es war mir eine große Lehre", gestand der 30-jährige Angeklagte zum Prozessauftakt. Er war vor dem Strafrichter wegen Diebstahls geringwertiger Sachen angeklagt. Bei einer Tour im Einkaufsmarkt versteckte er zwei Flaschen Bier und einen Energie-Drink in seinem Anorak und wollte den Kassenbereich passieren – ohne zu bezahlen.

Aber der Hausdetektiv hatte ein wachsames Auge und stellte den Täter unmittelbar nach Passieren der Kasse. Reumütig gab der 30-Jährige den Diebstahl zu. Und da er kein Geld bei sich hatte, musste er die Ware im Geschäft lassen. Das Ende einer sinnlosen Einkauftour mit Konsequenzen, denn eine Anzeige erfolgte unmittelbar. Auch musste er die entstandenen Kosten tragen. Am Folgetag beglich er die sogenannte Fangprämie im Markt in Höhe von 100 Euro.

"Das stimmt alles so, es war unüberlegt", bestätigte der Angeklagte. Das Geld wäre knapp gewesen und die Versuchung wohl zu groß. "Für so einen geringen Betrag wird normalerweise keine Hauptverhandlung angesetzt, sondern ein Strafbefehl erlassen", sagte der Richter zum Angeklagten. "Da Sie aber schon einmal wegen solch einer Tat rechtskräftig verurteilt wurden, ist diese Hauptverhandlung notwendig, zumal Sie Sachen stahlen, die man bestimmt nicht zum Leben braucht." Der Sünder bestätigte das mit einem Kopfnicken.

Aufgrund des Geständnisses und der gezeigten Reue sah die Staatsanwältin eine Geldstrafe im unteren Bereich als angemessen an. "Es ist zwar kein großes Ding, aber Diebstahl bleibt Diebstahl und der fängt bei einem Cent an", so die Juristin. 30 Tagessätze zu je 20 Euro, lautete ihre Forderung.

Dieser Auffassung folgte auch das Gericht und verurteilte den Angeklagten wegen Diebstahls geringwertiger Sachen zu600 Euro Geldstrafe nebst den Verfahrenskosten. Alles in allem summiert sich das auf etwa1000 Euro für drei Getränke. Ein günstiger Einkauf war das bestimmt nicht!