Der Bauherr: Ulf Kemmel an einer mobilen Rüstung in einer Wohnung im Obergeschoss mit Blick auf den Hohenjesarschen See. © Foto: Matthias Lubisch

Ortsbildprägend: Das Wohn- und Geschäftshaus an der Alt Zeschdorfer Hauptstraße steht am Abzweig nach Hohenjesar und neben dem Kulturhaus. Bauunternehmer Ulf Kemmel und seine Mitarbeiter stemmen die Sanierung weitgehend selbst. © Foto: Matthias Lubisch

Ines Weber-Rath

Zeschdorf (MOZ) Während die Welt ringsum scheinbar eine Vollbremsung macht, gehen die Arbeiten auf der Großbaustelle im Alt Zeschdorfer Ortskern voran. Eben sind die letzten Unterspannbahnen aufs Dach des Wohn- und Geschäftshauses gekommen, das direkt neben dem Kulturhaus und am Zugang zur Badestelle am Hohenjesarschen See liegt.

Die Mieter der beiden Wohnungen, die im Obergeschoss entstehen, werden den Blick auf den See genießen können. "Wenn uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, soll Ende September alles fertig sein", sagt Ulf Kemmel. Der Alt Zeschdorfer Bauunternehmer, Inhaber des gleichnamigen Betriebes für Maurer- und Betonarbeiten, ist der Bauherr. Kemmel hat das ortsbildprägende Mehrfamilienhaus 2012 von der Gemeinde erworben, die es zuvor lange vergebens angeboten hatte. Die Kommune brauchte das Haus nicht mehr, in dem sich bis zur Wende die Kinderkrippe, später eine Zahnarztpraxis und der Zweig einer Beschäftigungsgesellschaft befanden. Als letzter Mieter zog vor rund drei Jahren die Filiale der Volks- und Raiffeisenbank aus.

Im Obergeschoss befanden sich einst sechs Wohnungen: "Das waren im Grunde kleine Verschläge. Alle Mieter mussten sich eine Gemeinschaftstoilette teilen", beschreibt Ulf Kemmel (56), was er vorgefunden hat.

2013 erhielt der Bauingenieur für seine Ausbauplanung für das Wohn- und Geschäftshaus die Baugenehmigung. Sie läuft in diesem Jahr aus. 2014/15 hatten Kemmels Bauarbeiter – derzeit sind es 13, die normalerweise vorwiegend an gewerblichen Bauobjekten in der Region und weit darüber hinaus arbeiten – mit dem Entkernen des Hauses begonnen. Dabei gab es einige Überraschungen.

"Die alte Holzbalkendecke war so marode, dass sich die geplante Sanierung als unmöglich erwies. Wir mussten eine Stahlbetondecke einziehen", berichtet Ulf Kemmel. Der gebürtige Groß Lindower lebt seit 1990 im Dorf, aus dem seine Frau stammt.

Nach einer Baupause ging es im Herbst vorigen Jahres mit den Sanierungsarbeiten richtig los: Das alte Dach und sein gesamtes Tragwerk mussten von dem 25 mal 12 Meter großen Gebäude herunter, dessen Markenzeichen eine Art Turm am südwestlichen Giebel ist. Der 12 Meter hohe, dreigeschossige Turm ist irgendwann an das ansonsten anderthalbgeschossige Gebäude angebaut worden. Das habe sich während der Bauarbeiten herausgestellt, sei vor allem am Sockel zu erkennen, sagt der Bauherr.

Wann das Haus errichtet wurde, weiß er nicht. Es gebe keine Bauunterlagen mehr, so Ulf Kemmel. Er schätzt die Bauzeit auf "um 1900". Ein Indiz dafür sei der imposante Feldsteinsockel – der im Zuge der Sanierung leider verschwinden soll. Die Schäden am Mauerwerk seien groß, die Instandsetzung durch einen der wenigen Experten, die so etwas noch können, zu aufwändig, bedauert Kemmel. Verschwinden wird – in diesem Fall wohl: zum Glück – auch der hässliche, graue DDR-Kratzputz unter der Dämmung und neuen Fassade.

Unten Gewerbe, oben Wohnen

Was die Nutzung betrifft, so bleibt es bei der bisherigen klaren Teilung: "Die untere Etage ist fürs Gewerbe. Hier sollen ein Friseur- und ein Kosmetiksalon sowie Räume für eine Physiotherapiepraxis entstehen", sagt der Bauherr. Anstelle des bislang einen Zugangs von der Ortsdurchfahrt der L38, der Hauptstraße aus, soll es künftig zwei Eingänge geben. Dafür wird der alte Seiteneingang verschwinden. Die Mieter der beiden großen Wohnungen im Obergeschoss bekommen ihren Zugang von der Seeseite aus. Einen direkten Seezugang gibt es nicht.

Loftwohnung wird das Highlight

Das "Highlight" des Hauses wird zweifelsohne die Loftwohnung werden: Sie wird sich über fast 200 Quadratmeter mittels Wendeltreppe bis in den Spitzboden des Turms erstrecken. Dafür müssen Kemmels Mitarbeiter außen auch einen zweiten Fluchtweg in Form einer geschlossenen Metallleiter installieren.

Einige Sorgen hat der große Gewölbekeller den Bauleuten gemacht: "Die alte Kappendecke reichte bis kurz unter den Fußboden, zum Beispiel im einstigen Schalterraum der Bank. Für den nötigen Fußbodenaufbau inklusive Dämmung mussten wir alles mit Beton ausgleichen", berichtet Ulf Kemmel. Der Zugang zum Keller soll nach außen verlegt werden. Nach den Investitionskosten gefragt, zuckt der Bauherr mit den Schultern: Die Baupreise würden sich ständig ändern.