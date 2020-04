Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Scheunenstraße wird vorerst nicht saniert. Die Stadtverordneten haben in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, den Bau zu verschieben und statt dessen mehr Gehwege zu reparieren. Die Stadtverwaltung hatte einen Beschluss vorgelegt, der die Deckensanierung der drei Straßen Neukietz, Scheunenstraße und Lindenstraße im Ortsteil Neuenhagen vorsah.

Widerspruch regte sich bei Detlef Malchow, Vorsitzender der Fraktion Wählervereinigung 2919/FDP/WG Inselgemeinden. "Wir hatten extra den Etat auf 800 000 Euro angehoben und die naive Vorstellung, dass etwas mit den Bürgersteigen passiert", meldete er sich zu Wort. 490 000 Euro seien bereits für bestätigte Straßenbaumaßnahmen verplant, Mit den nunmehr geplanten 291 000 Euro bleibe nicht mehr viel Geld für Gehwege übrig. Die Straßen seien zwar sanierungsbedürftig, es reiche aber aus, ihnen eine neue Fahrbahndecke zu verpassen, begründete Rainer Texdorf, Fachbereichsleiter für Tiefbau und Kurstadtentwicklung, die Maßnahmen. So könne sich die Stadt den kompletten Ausbau sparen. "Wir haben in den vergangenen drei Jahren 46 Gehwege repariert", wies Texdorf die Behauptungen zurück, die Stadt habe nichts in Gehwege investiert.

Schließlich einigte sich die Mehrheit der Runde auf den Kompromiss, die Sanierung der Scheunenstraße zu verschieben und für 105 000 Euro Gehwege zu reparieren.