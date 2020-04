Oliver Jastram

Hoppegarten (MOZ) Gemeindewehrführer Marius Venslauskas ist sich vollkommen sicher: Die Freiwillige Feuerwehr Hoppegarten büße in Corona-Zeiten nichts von ihrer Einsatzfähigkeit ein. Sie sei in jedem Fall da, wenn sie gebraucht werde. "Es gab in den letzten Tagen zwei größere Einsätze in den Gemeinden und wir waren mit voller Stärke vertreten", erklärt er.

Wenn es denn eine Veränderung zu den normalen Umständen gebe, dann sei man sogar einen Tick besser vertreten als sonst. Viele seiner Kolleginnen und Kollegen arbeiteten derzeit wegen Corona aus dem Homeoffice und die Möglichkeit, nun auf einsatzbereite Kräfte zurückzugreifen, wäre dadurch sogar größer als sonst. Personelle Engpässe seien also nicht im Geringsten zu befürchten.

Fahrzeuge nicht voll besetzt

Der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Märkisch-Oderland, Klaus-Peter Püschel, führt aus, dass man die Fahrzeuge derzeit nicht voll besetze und gestaffelt gearbeitet werde. Sechs Kameraden fänden sich pro Wagen ein. Einschneidende Probleme ergäben sich nur im Ausbildungsbereich.

Das bestätigt auch Venslauskas. Jedes Jahr gebe es ein bestimmtes Kontingent an Ausbildungsthemen, die man abzuarbeiten habe. Wenn jetzt zwei bis drei Monate im ursprünglich vorgesehenen Plan verloren gehen sollten, müsse man sich dringend überlegen, wie man den Entwicklungen entgegensteuern könne. Eine Option wäre, wie es auch in vereinzelten Feuerwehren schon gemacht wird, auf Online-Angebote umzusteigen. Schulungen könne man, insofern es denn nötig wäre, dann auch über Video- und Telefonkonferenzen durchführen. Zu speziellen Corona-Einsätzen käme es zumindest in Hoppegarten bisher kaum. Zwar sei es durchaus möglich, dass man beispielsweise Rettungsdienste mit Tragehilfen unterstütze und Schutzausrüstung deshalb mal notwendig sei, aber mit angemessener Vorsicht sei man darauf ebenfalls vorbereitet.

Auch die Einsätze der Feuerwehr der Gemeinde Rüdersdorf mit ihren Ortsfeuerwehren Herzfelde, Rüdersdorf und Hennickendorf sind laut Patrick Rapsch, dem zuständigen Abteilungsleiter für Ordnung, Sicherheit, Gewerbe und Friedhofswesen, abgesichert.

Als Konsequenz aus der Corona-Krise werde die Einsatznachbereitung derzeit auf ein Minimum reduziert. Auch in Rüdersdorf könne man jedoch alle Einsätze abdecken und rücke mit weniger Besatzungen und dafür mehr Fahrzeugen aus, um so gut wie möglich sämtliche Abstandsregeln einzuhalten. Auch hier sei die Ausbildung der Einsatzkräfte aber maßgeblich betroffen. Zusätzlich könne die Alters- und Ehrenabteilung nicht mehr persönlich mit Rat und Tat vor Ort zur Seite stehen. Auch Marius Venslauskas betont, dass die sonst in der Feuerwehr so stark ausgeprägte Kameradschaftlichkeit derzeit nahezu gänzlich auf der Strecke bleibe.

Die Feuerwehr der Stadt Müncheberg ist, wie Stadtwehrführer Carsten Greim bestätigt, ebenfalls weiter für den Einsatz bereit. So wurden extra Pläne erstellt, um den Einsatzkräften maximalen Schutz zu ermöglichen. Dies schließe mit ein, dass zum Beispiel die Gerätehäuser nur noch in dringenden Fällen betreten werden dürften. Die Einsatzbereitschaft sei jedoch stets gewährleistet – tagsüber stünden im Schnitt 52 Einsatzkräfte zur Verfügung, nachts sogar 119. Alle aber mit Abstand.