Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Nicht nur Landwirte hoffen auf Regen, sondern auch Forstwirtschaft und die Feuerwehr. Wer derzeit im Wald unterwegs ist, spaziert auf trockenen, staubigen Wegen, der Unterwuchs sprießt gar nicht oder nur spärlich und selbst die Luft hat an Frische verloren. Derzeit gilt Waldbrandstufe 4 – die für hohe Gefahr steht – im Landkreis Oder-Spree und Frankfurt (Oder). Erste Brände gab es bereits bei Bremsdorf.

Sind die Feuerwehren auf die angespannte Situation, insbesondere unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie, vorbereitet oder gibt es Einschränkungen? "Die Einsatzbereitschaft ist nicht gefährdet", stellt Christian Stauch, persönlicher Referent von Landrat Rolf Lindemann im Landkreis Oder-Spree, klar. Auch Außerdienststellungen gebe es nicht.

"Darüber hinaus wird natürlich darauf geachtet, dass Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren, die hinsichtlich einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus besonders gefährdet sind, wie beispielsweise Asthmakranke, nicht eingesetzt werden."

Am Wochenende sei beispielsweise die Brandschutzeinheit des Landkreises für Noteinsätze über Oder-Spree hinaus, in Bereitschaft gewesen, sowohl mit Einsatzkräften als auch mit Fahrzeugen. "Diese hätte im Notfall von anderen Landkreisen angefordert werden können", so Stauch.

Bevor es dazu komme, sei jedoch zunächst die betroffene Kommune mit ihren eigenen Einsatzkräften gefordert: "Wenn die Freiwillige Feuerwehr es nicht schafft, den Brand zu löschen, bekommt sie Unterstützung vom zuständigen Landkreis. Erst wenn diese Kräfte das Feuer nicht unter Kontrolle bringen, könne aus einem anderen Landkreis Hilfe angefordert werden."

Alexander Voigt, Stadtbrandmeister von Beeskow, bestätigt, dass die Feuerwehr einsatzbereit ist. Aber, er sagt auch, dass es unter den gegebenen Bedingungen wegen der Corona-Krise eine besondere Herausforderung sei, den Betrieb am Laufen zu halten.

"Der Dienstbetrieb beschränkt sich ausschließlich auf den Einsatz", so Voigt. Seine Einsatzkräfte seien derzeit in zwei Züge aufgeteilt, die im wöchentlichen Rhythmus wechseln und in Bereitschaft stünden. "Das muss sein, um die Kontakte untereinander auf das Nötigste zu beschränken", erklärt der Stadtbrandmeister.

Daher gebe es derzeit auch keinen Ausbildungsdienst und auf Veranstaltungen werde ohnehin verzichtet: "Lediglich die Wartung der Geräte erfolgt regelmäßig, schon wegen der Einsatzbereitschaft für den Notfall." Auch gehe er davon aus, dass sich an den derzeitigen Bedingungen für die Freiwillige Feuerwehr in naher Zukunft kaum etwas ändern wird. Denn wenn sich ein Kamerad infizieren würde, müssten im schlimmsten Fall alle Feuerwehrleute in Quarantäne. Daher hat Alexander Voigt zunächst nur einen Wunsch: Regen.

Gemeindewehrführer Karsten Schwebe teilt diesen. Auch er sehnt Regen herbei: "Die große Trockenheit macht zu schaffen." Bislang gebe es aber keine Einschränkungen bezüglich der Einsatzbereitschaft und auch ansonsten seien sie gut mit der Krise zurechtgekommen: "Keiner der Kameraden wurde bisher infiziert. Und das ist das Wichtigste."

Michael Wollenberg, der Ortswehrführer von Lindenberg, teilt mit, dass natürlich alle Bereiche wie beispielsweise die Jugendfeuerwehr ruhen und es auch keine Veranstaltungen gebe. Die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr ist aber gegeben: "In diesem Jahr hat es bereits neun Einsätze gegeben, was aber für diesen Zeitraum vollkommen normal ist." Zu Ostern habe es einen Alarm gegeben, der sich aber nicht bestätigt habe.

Auch Frank Nagel, Gemeindewehrführer von Rietz-Neuendorf, kann nicht klagen: "Seit Beginn der Corona-Pandemie hatten wir zwei Einsätze und es lief alles gut. Die Fahrzeuge waren voll. Im Moment sehe er keinen Grund sich, Gedanken zu machen. Scherzhaft fügt er hinzu: "Da viele Kameraden aktuell im Homeoffice arbeiten, haben wir sogar mehr Leute verfügbar als sonst."