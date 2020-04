Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der ein oder andere mag den jungen Mann – mit dunklem Bart und oft mit Mütze auf dem Kopf – schon mal gesehen haben, malend. Von der natürlichen Schönheit des Schlaubetal über festliche Aktivitäten, wie dem Uni-Ball, bis hin zur polnischen Grenzschließung wegen der Corona-Krise: Christopher Kadetzki sitzt vor seiner Staffelei und malt die Szenen und Eindrücke, die ihn umgeben, mit Ölfarben auf.

Der gelernte Maler und Lackierer merkte schon früh, dass er sich immer mehr für die künstlerische Seite interessierte. "Es fing mit der Geschichte über Restauration und mit Farb-Konzepten an. Mir gefiel die gestalterische Freiheit", erzählt der 30-Jährige in seinem Atelier in der Kulturmanufaktur. Hier hängen drei seiner "großen" Werke: "Schlaubetal"-Impressionen auf 1,80 mal 1,60 Meter, eine alte Eiche, nach einem Blitzeinschlag und die Warteschlange vor der Berliner Diskothek "Berghain". Wie seine Bilder zeigen, mussten irgendwann er und es raus: Er in die Natur und dann ins Stadtleben; und es – seine Eindrücke und Empfindungen, sein Drang, die Umwelt abzubilden – über einen Pinsel und Farben auf die Leinwand. "Früher malte ich meine selbstgeschossenen Fotos ab. Das reichte mir irgendwann nicht mehr", so der Frankfurter. An der Ostsee-Küste machte er draußen seine ersten Gehversuche als Landschaftsmaler. "Zuerst hielt ich mich im Hintergrund, es kostete mich Überwindung dort zu malen, wo andere Leute waren", erinnert er sich. Dann stellte er sich mit Staffelei und Farben ins Schaubetal, malte Bäche und Wälder, oder in die Lieberoser Wüste, um ihre Stimmungen mit dem Pinsel einzufangen. "Die Weite und die verschiedenen Lichtverhältnisse waren einmalig", schwärmt Kadetzki. Die "Pleinairmalerei", also die Draußenmalerei, hatte ihn gepackt. Ganze Tage verbrachte er im Freien, um die Motive einzufangen. Dann wurde er mutiger, wagte sich samt Staffelei in Städte und unter Menschen. "Ich wollte mehr an die Leute ran – in Städte, auf Feiern und in Disko-Klubs", berichtet der Frankfurter. Kadetzki stürzte sich ins gesellschaftliche Leben.

Ob Musiker und Publikum in der Konzerthalle, Fußgänger auf der – damals offenen – Stadtbrücke, Straßenkünstler beim Verzieren von Brücken, sich drehende Tänzer auf dem Uni-Ball 2019 oder S-Bahn-Stationen und das Nachtleben in Berlin – überall versucht der Künstler den passenden Moment auf der Leinwand einzufangen. "Die Lichtverhältnisse und die Situation müssen stimmen", so Katezki über ein gutes Bild. Eigentlich hätte er bald wieder beim Kunstfestival "Art an der Grenze" ausgestellt. Doch nun sind die Grenzschließung bei dunkler Nacht oder Menschen in orangenen Schutzanzügen und weißen Mundschutzen seine Motive.