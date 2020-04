Silvia Passow

Falkensee Ein Wünsche-Gedanken-Grüße Sammel-Buch findet sich derzeit an einem der Waldeingänge zum Bredower Forst in Falkensee. Hier können Wünsche, Gedanken und Grüße aufgemalt und aufgeschrieben werden. Ist es das Buch das einer lieblich gestimmten Waldfee? Oder eines zauberhaften Waldkoboldes? Ob die gemalten oder aufgeschriebenen Wünsche in Erfüllung gehen? Nun, das ist ungewiss. Wer sich mehr Achtsamkeit und Freundlichkeit in dieser angespannten Zeit gewünscht hat, dessen Wunsch wurde gehört, wie diese kleine Perle am Wegesrand beweist.