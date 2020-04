Silvia Passow

Strodehne Die Gesichtsmaske kann mehr sein, als Schutz vor hauchfeinen Atem und Sprechflüssigkeitsverlusten. Geschützt werden freilich die Anderen. Das kann ästhetisch bedenklich aussehen oder modisch hipp. Die Trägerin trägt Maske und die Entscheidung dazu. Mit einer "Strodimask" aus der Edition des "landmade-Kulturversorgungsraums" setzt sie auf jeden Fall Akzente. Sie ist: "Das Must-Have für kunstaffine Corona-Gegnerinnen", wie die beiden Kulturversorgerinnen, Gabriele Konsor und Birte Hoffmann sagen.

Konsor und Hoffmann haben im Havelländischen Strodehne ihre künstlerische Wirkungsstätte gefunden. Ein Atelier haben sie da auch, im Grunde ist das ganze Dorf, einschließlich der Wiesen, Weiden und Äcker drumherum ihr Betätigungsfeld. Mir ihrem gemeinsamen Projekt rund um die Kittelschürze, hatten sie für Aufmerksamkeit in der Kulturszene gesorgt, Preise abgeräumt, wie den Kulturpreis Havelland.

Sie gehörten zu den ersten Preisträgern des 2019 zum ersten Mal verliehenen Preises. Sichtlich viel Spaß und Freude gab es obendrauf. Nicht zuletzt, weil dieses Projekt sich immer wieder weiterentwickelt, so zum Beispiel beim Treffen von Kittelkleid und Schottenrock im Meyenburger Modemuseum. Und nun der nächste Clou aus dem kreativen Künstlerdorf an der Havel. Wer näht, der hat auch meist Stoff über, so auch beim landmade Label. Und aus diesen Stoffresten werden in Strodehne gerade Gesichtsmasken hergestellt, jede ein Unikat und aus den original Strodisign-Stoffen genäht.

Jede Maske hat eine Nummer und ist signiert. "Wir wissen nicht, für wie viele Masken unser Stoff reicht. Wenn der Karton leer ist, ist die Aktion zu Ende. Und Covid-19 hoffentlich auch der Atem ausgegangen", sagt Konsor. Die Künstlerin erläutert, warum es viele gute Gründe für den Erwerb einer original Strodimask gibt. Zum einen schützt sie die Mitmenschen und hilft damit, eine Ausbreitung der Pandemie zu vermeiden. Mit dem Erwerb der Maske unterstützt die Käuferin die künstlerische Landarbeit. Was nicht nur dem Geldbeutel der Künstlerinnen guttut. Dahinter steht auch die Botschaft: Weitermachen, es kommen auch wieder bessere Zeiten!

Jede der Masken ist einzigartig, womit man auch ein Kunstobjekt mit Sammlerwert erwirbt. "Die Strodimask ist megaschick und einzigartig. Die sehr speziell gemusterten Stoffe wurden für das Kunstprojekt Strodisign entworfen und produziert. Besser kannst du nur ohne Maske aussehen", erklären Hoffmann und Konsor und fügen hinzu: "Strodimask zu tragen ist ein öffentliches Statement für deine Wertschätzung von regionaler, zeitgenössischer Kunst made in Brandenburg."

Bestellen kann die modebewusste Brandenburgerin die Maske unter: www.landmade.org/de/strodimask

Die Künstlerinnen versprechen eine schnelle Lieferung.