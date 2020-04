BRAWO

Brandenburg an der Havel Im Penny-Markt Am Marienberg wurde am Samstag, 18. April, gegen 12 Uhr ein Dieb auf frischer Tat ertappt und durch Mitarbeiter festgehalten. Der 26-Jährige war polizeilich bereits einschlägig für Straftaten solcher Art bekannt. Im Zuge der weiterführenden Ermittlungen gab der Täter an, bereits mehrfach in dieser Woche Diebstähle begangen zu haben, um die Gegenstände im Nachhinein zu verkaufen. Anscheinend finanziert der Mann so seinen Lebensunterhalt. Er muss er sich nun wegen gewerbsmäßigem Diebstahls verantworten.