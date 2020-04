BRAWO

Brandenburg an der Havel Ein Zeuge informierte die Polizei am Samstagnachmittag gegen 17.50 Uhr über einen Motorrollerfahrer in der Bauhofstraße, der seinen Anhänger immer wieder verlieren würde. Nach Feststellung der Polizei handelte es sich um einen Anhänger der Marke "Eigenbau", der an einer selbstgebauten Anhängerkupplung befestigt war. Der Fahrer, ein Zeitungszusteller, gab den Beamten zu verstehen, dass er während der Fahrt mehrfach seinen Hänger verloren hat. Dass der Fahrer des Motorrollers somit den fließenden Verkehr gefährdet, schien ihm fremd zu sein. Die Weiterfahrt wurde somit untersagt. Eine Strafanzeige wurde von Amts wegen erstattet.