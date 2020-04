dpa

Potsdam/Berlin (dpa) In Berlin und Brandenburg wird es die nächsten Tage viel Sonne und bis zu 22 Grad geben. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Montag sonnig in die neue Woche.

Im Laufe des Tages erwärmt es sich mit zunehmenden Sonnenschein rasch auf bis zu 17 Grad. Am Nachmittag können aber vom Barnim bis zur Uckermark vereinzelt Quellwolken aufziehen.

Viele Sonne ist laut DWD auch am Dienstag zu erwarten. Nur am Mittag und Nachmittag könne es einige wenige Wolken geben. Mit Niederschlag rechnen die Wetterexperten nicht. Die Höchstwerte liegen bei 15 bis 18 Grad.

Die 20-Grad-Marke wird den Prognosen des DWD zufolge am Mittwoch erreicht. Dann soll es erneut sonnig und trocken werden.

Für den Donnerstag kündigen die Wetterexperten nahezu ungestörten Sonnenschein und einen Temperaturanstieg auf bis zu 22 Grad an.

Das sonnige und trockene Wetter lässt auch die Waldbrandgefahr steigen. Das Umweltministerium Brandenburg ruft auf seiner Internetseite am Montag in acht der 14 Landkreise Brandenburgs die höchste Waldbrandgefahrenstufe Stufe 5 aus. In den restlichen sechs Kreisen herrscht die zweithöchste Gefahrenstufe 4.