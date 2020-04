Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Weiterhin findet kein reguläre Betreuung in Schulen im Landkreis Havelland statt. Zwischen 20. April und 5. Mai werden allerdings planmäßig die Abiturprüfungen durchgeführt.

Wie vom Land Brandenburg bereits angekündigt, werden auch im Landkreis Havelland die Schulen nur schrittweise wieder geöffnet. Den Beginn machen am 27. April die Schüler, die in diesem Jahr ihren Schulabschluss anstreben - Schüler der Jahrgangsstufen 10 an Oberschulen, Gesamtschulen und Gymnasien. "Dabei müssen die geltenden Abstandsregeln strikt eingehalten werden, die Schulen müssen zudem Hygienekonzepte vorlegen", heißt es zu den Voraussetzungen die der Landkreis fordert.

Zur Prüfungsvorbereitung sei auch der Unterricht an beruflichen Schulen ab 27. April zugelassen - dazugehörige Wohnheime und Internate öffnen wieder.

In einem nächsten Schritt werden die Schüler, die im kommenden Schuljahr ihren Abschluss absolvieren möchten, ab dem 4. Mai wieder beschult. Das sind die Jahrgänge 9 an Oberschulen, Gymnasien und Gesamtschulen sowie die Stufe 11 der Gymnasien und Stufe 12 an Gesamtschulen sowie beruflichen Gymnasien, präzisiert der Landkreis.

An den Grundschulen starten die Sechstklässler als erste wieder mit dem Unterricht. Für sie beginnt die Schule am 4. Mai, für die 5. Klassen soll der Unterricht ab dem 11. Mai wieder erteilt werden.